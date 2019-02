Scrisoarea lui Kamara pentru băiețelul său bolnav. Ce reacție a avut fosta soție

Unul dintre cele mai impresionante momente ale ediției de miercuri, 13 februarie, de la FERMA a fost citirea scrisorilor concurenților de la cabană către cei de acasă.

Prezentatorii emisiunii FERMA, Mihaela Rădulescu și Cristi Bozgan, i-au sunat pe destinatarii mesajelor concurenților, provocând un val de emoții și lacrimi.

Kamara i-a scris fostei sale soții, Oana, și băiețelului lor, Leon, iar Mihaela a citit mesajul la telefon.

”Leonuț, iubitul meu băiețel, tata te iubește nespus de mult. Pentru tine sunt aici, leuțul meu, ai grijă de mămica ta minunată și nu o supăra, că te iubește mult. Te iubesc, Leon! Și scrie mare aici: Oana, îți mulțumesc mult pentru tot”.

Răspusul Oanei a fost impresionant. ”Noi suntem divorțați, dar știu că îi este foarte dor de Leon și că tot ce face face pentru el. Și are dreptate: Leon este cel mai minunat copil și merită absolut orice”.

Mihaela Rădulescu a fost de-a dreptul înduioșată de conversația cu Oana: ”Îți doresc din toată inima sănătate, putere și mă bucur că am vorbit la telefon”.

După ce a închis telefonul, prezentatoarea emisiunii FERMA a conchis: ”Când am auzit primele lacrimi la telefon, am zis: Doamne, ce meserie am! Dar când faci oameni fericiți, meseria asta este a naibii de frumoasă”.

Motivul pentru care Kamara participă la FERMA este strict personal. Acesta este hotărât să câștige premiul pentru fiul său de 4 ani, Leon, care are nevoie de o operație complicată pentru a putea merge.