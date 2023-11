Scandal cu Beyonce, acuzată că și-a albit pielea, să arate ca o femeie albă. Mama sa o apără: M-am săturat de voi, rataților!

În acest scandal a intervenit și mama sa, Tina Knowles, care i-a luat apărarea fiicei sale cu înverșunare.

Pe 25 noiembrie, vedeta pop în vârstă de 42 de ani a participat la deschiderea evenimentului ”Renaissance: A Film by Beyoncé” pe "covorul cromat", într-o ținută complet argintie și cu părul blond platinat.

La scurt timp după ce fotografiile au circulat pe rețelele de socializare, unii utilizatori au acuzat-o pe Beyoncé că și-a albit pielea și părul, pentru a părea "mai albă".

Într-o lung mesaj pe Instagram, mama ei, Tina, a atacat aceste critici, susținând că promovează rasismul, sexismul și standardele duble.

"Am dat peste asta astăzi și am decis să o postez după ce am văzut toate declarațiile stupide, ignorante și rasiste despre ea, despre faptul că și-a albit pielea și că poartă părul platinat dorind să fie albă", a scris creatoarea de modă pe Instagram, publicând inclusiv un videoclip de la premieră și fotografii cu citate din comentarii online precum "acum e albă?" și "își albește pielea!".

Tina Knowles a precizat că tema premierei a fost argintiul, invitații fiind încurajați să se îmbrace în consecință, "iar voi, fraierilor, ați decis că ea încearcă să fie o femeie albă și își albește pielea?".

"Cât de trist este că unii dintre oamenii ei continuă narațiunea stupidă cu ură și gelozie. Frate, ea a purtat părul argintiu pentru a se asorta cu rochia ei argintie, ca o declarație de modă", a continuat ea.

Knowles și-a exprimat, de asemenea, furia față de o reporteriță albă de la o agenție de presă care, potrivit ei, a contactat-o pe stilista de păr a lui Beyoncé pentru o declarație despre cum "fanii spun că ea vrea să fie albă".

"Ei bine, a făcut ca sângele meu să fiarbă, pentru că această femeie albă s-a simțit atât de îndreptățită să discute despre negritatea ei", a spus ea, înainte de a-și exprima dezamăgirea față de unii utilizatori de culoare de pe rețelele de socializare care au contribuit la critici:

"Mințiți și vă prefaceți și vă comportați ca și cum ați fi atât de ignoranți încât nu înțelegeți că femeile de culoare poartă părul platinat încă de pe vremea Etta James", a scris ea, referindu-se la cântăreața de culoare care a devenit celebră în anii 1950, potrivit The Guardian.

Knowles a concluzionat spunând că este "sătulă și obosită de oamenii care o atacă" pe fiica ei.

"De fiecare dată când face ceva pentru care muncește pe brânci este o declarație a eticii sale de muncă, a talentului și a rezistenței", a scris ea. "Iată că voi, micii hateri triști, ieșiți la iveală. Gelozia și rasismul, sexismul, standardele duble, voi perpetuați aceste lucruri. În loc să sărbătoriți o soră ... Sau pur și simplu ignorați-o, dacă nu vă place de ea".

"M-am săturat de voi, rataților", a încheiat ea. "Știu că se va supăra pe mine pentru că fac asta, dar eu m-am săturat! Fata asta își vede de treaba ei. Ajută oamenii ori de câte ori poate. Ea încurajează și promovează femeile de culoare și pe cei defavorizați tot timpul".

”Renașterea: A Film by Beyoncé” va avea premiera la nivel național în SUA la 1 decembrie.

Filmul, la fel ca și filmul concertului ”The Eras Tour” al lui Taylor Swift, surprinde turneul internațional de succes al cântăreței și va fi lansat direct în cinematografele AMC.

În prezent, se estimează că filmul va avea încasări în ziua lansării oficiale cuprinse între 30 și 40 de milioane de dolari, la nivel mondial.

Sursa: The Guardian
Dată publicare: 30-11-2023 09:15