Rudolph Isley, unul dintre membrii trupei The Isley Brothers, a murit la 84 de ani

Rudolph Isley, unul dintre cei trei fraţi care au format grupul american de succes The Isley Brothers, autor al hiturilor "Shout" şi "This Old Heart Of Mine", a murit, miercuri, la vârsta de 84 de ani, a anunţat formaţia.

"Paradisul a câştigat încă un înger. Inimile noastre sunt îngreunate la momentul la care anunţăm moartea fratelui nostru iubit, Rudolph Isley", a scris familia lui pe reţelele sociale ale grupului.

În comunicat nu se precizează cauza morţii sau data la care a survenit decesul, însă mai multe media americane au relatat că Rudolph Isley a murit în somn, miercuri, la domiciliul său din Chicago.

Cântăreţul s-a născut în Cincinnati, Ohio, în 1939 şi a fondat împreună cu fraţii săi trupa The Isley Brothers în anii 1950, notează AFP; citată de Agerpres.

Iniţial un grup de gospel, The Isley Brothers a devenit cunoscut datorită hiturilor rock şi funk "Shout", lansat în 1959, "This Old Heart of Mine" (1966) şi "It's Your Thing" (1969), care a fost recompensat cu un Grammy, premiu prestigios în industria muzicală americană.

Grupul a fost inclus în panteonul american al muzicii, Rock and Roll Hall of Fame, în 1992.

Rudoph Isley a părăsit grupul în 1989 pentru a deveni pastor.

13-10-2023 08:49