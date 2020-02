”Românii au talent”, lider de audiență. Un japonez a rămas complet fără haine pe scenă

Prima seară a noului sezon al emisiunii ”Românii au talent” a adus pe scenă momente unice, iar jurații au fost cuceriți de talentul incredibil al participanților, care a stârnit reacții diverse.

Un japonez a uimit publicul după ce a rămas complet fără haine pe scenă, smulgând hohote de râs datorită modulului original în care a realizat acest număr de entertainment.

Pro TV

El a spus că se numește Mister Uekusa, dar nu a dat prea multe detalii despre el, fiind vorbitor doar de limba .. japoneză.

Oricum, prestația sa a fost apreciată de toți jurații.

”N-am văzut nimic. Nici nu cred că era ceva de văzut, dacă mă întrebi pe mine. Cred că atât a vrut să ne ofere. Dar nici nu cred că a stat cu stres.” - a spus Andra.

Pro TV

”Tot ce am numit eu până acum dileală, pălește. Deci ăsta s-a dus ... e dincolo de bine și rău, pe bune. Tot momentul a fost minunat, cum s-a dezbrăcat el .. Are burtă. Și ce, frate? Care-i problema? Stai puțin. Cu o ceașă de cafea s-a făcut întuneric. Un om mai asumat, mai relaxat și detașat nu am văzut.” - a spus și Andi Moisescu, vizibil impresionat.

Două golden buzz-uri în prima ediție a noulul sezon ”Românii au talent”

”A fost ca un vis frumos”, i-a spus Andi Moisescu unei concurente. Cei patru jurați, alături de Smiley și Pavel Bartoș, au fost surprinși de talentul celor care au urcat pe scenă, au aplaudat și s-au implicat în momentele pregătite de concurenți.

Seara a fost întregită de 2 golden buzz-uri: Gennady Tkachenko-Papizh, imitator de sunete, l-a făcut pe Smiley să spună: ”Ne-a uimit, vine din altă lume”, așa că el și Pavel Bartoș au decis să-l trimită direct în semifinale.

Cu o poveste emoționantă de viață, Erno Varga, tânărul de 31 ani din Oradea care lucrează ca spălător de vase, l-a făcut pe Andi Moisescu să-și ofere primul golden buzz pentru vocea sa.

”Muzica m-a salvat, m-a făcut să stau drept”, a spus concurentul care a început să cânte în corul bisericii, iar acum a făcut pasul spre a fi cunoscut de întreaga lume.

”Românii au talent”, lider de audiență

Prima ediție a noului sezon 10 fost de #un10perfect! Românii au talent a condus detașat topul audiențelor pe toate segmentele de public, obținând cifre de aproape 3 ori mai mari decât televiziunea de pe locul secund!

Pe segmentul publicului comercial, cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, show-ul a înregistrat 13.3 puncte de rating și 41.7% share, în timp ce postul de televiziune clasat pe locul doi a obţinut numai 4.6 puncte de rating și 14.5% share.

Peste 2.6 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit spectacolul Românii au talent, iar în minutul de maximă audiență de la 22:10, peste 3.4 milioane de români au fost cu ochii pe cel mai iubit show de divertisment.

Concurenții care au impresionat juriul și au primit din partea acestora 3 sau 4 DA sunt: Patrizio Ratto, Nadia și Cătălin Rădulescu, The Gummi Guru – George Faining, Mihaela Spinache, Hell Riders, Vlad Ciobanu, Horia Bucur, Wes P, Anamaria Bozga, Kiriku Brothers, Silviu Carabă, Kseniya Simonova și Ștefan Nistor.

Spectacolul continuă vinerea viitoare, de la 20:30, cu noi momente pline de suspans, emoție și bucurie.

Episoadele Românii au talent pot fi urmărite integral pe Pro TV Plus.