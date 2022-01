Rihanna este însărcinată. Primele imagini cu artista gravidă, alături de A$AP Rocky

Cei doi au și făcut câteva fotografii împreună, în New York, în care cântăreața își arată burta destul de dezvoltată, semn că este deja însărcinată în câteva luni, scrie Revista People.

Rihanna se află pe locul 68 în topul Forbes al celor mai puternice 100 de femei din lume. Ea datorează locul 68 succesului ei cu linia de cosmetice Fenty Beauty, care a raportat 550 de milioane de dolari în 2020. Cântăreaţa şi femeia de afaceri, devenită oficial miliardară în august, deţine, de asemenea, 30% din acţiunile mărcii de lenjerie Savage x Fenty.

