Rihanna, despre sarcină: „Poveștile pe care le-am auzit de la alte femei mă sperie”

Vogue

Rihanna a dezvăluit că sarcina a fost una neplanificată, într-un interviu pentru revista Vogue.

Artista a mărturisit că poveștile pe care le-a auzit de la celelalte femei, care s-au confruntat cu depresia postpartum, o sperie și îi este teamă că ar putea pierde controlul asupra emoțiilor ei după ce va da naștere.

„Nu pot să zic că am planificat. Dar în niciun caz nu am fost împotriva. Nu știu când sunt la ovulație și alte lucruri de genul. Doar ne-am distrat. Apoi am văzut rezultatul testului. Nu am pierdut timp. L-am chemat și i-am arătat. Apoi în dimineața următoare am fost în cabinetul medicului și așa a început povestea noastră”, a spus artista.

Întrebată care este frica ei în ceea ce privește nașterea, Rihanna a răspuns: depresia postpartum: „Nu o să mai am control asupra emoțiilor? Astfel de povești am auzit de la alte femei și mă sperie”.

Vorbind despre planurile pe care le are pentru ziua în care va naște, Rihanna a spus că din cauza restricțiilor Covid nu va putea să aibă alături toți prietenii și familia, dar a glumit spunând că poate va avea un autobuz în care vor sta toți lângă spital.

Pe lângă aceste temeri, artista a spus că va continua să se ocupe de businessurile ei și după ce va da naștere: „Echilibrul a fost una dintre cele mai mari provocări ale vieții mele. Iar acum va intra în joc un alt om. Cu toate acestea, am afaceri care nu se vor conduce singure. Mama mea s-a descurcat cu mine și frații mei fără să aibă resursele pe care le am eu, așa că voi face față cu siguranță. Cum va fi? Nu știu sigur”.

„Sper că vom putea redefini termenul de decent pentru femeile însărcinate. Corpul meu face lucruri incredibile acum și nu îmi e rușine cu asta”, a spus artista care, de când a dezvăluit că e însărcinată, poartă în aparițiile sale doar topuri care îi lasă abdomenul la vedere.

„Când am aflat că sunt însărcinată m-am gândit: nu voi merge la cumpărături pe raionul de maternitate. Îmi pare rău, este prea distractiv să te îmbraci. Nu voi lăsa acea parte să dispară doar pentru că trupul meu se schimbă”, a mai spus artista.