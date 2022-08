Reacțiile lui Smiley și Vunk după ce au urcat pe scena festivalului Inimo. Noi artiști vor cânta duminică

Atmosferă incredibilă la Iași, în a doua seară a Festivalului Inimo. Stadionul din oraș a fost plin de oameni dornici să revadă artiștii preferați și să facă în același timp o faptă bună.

Cum vor fi cheltuiți banii strânși din biletele pentru Festivalul Inimo

Toți banii strânși din bilete vor fi folosiți pentru ca cei mai săraci copii ai Moldovei să înceapă școala cu haine, ghiozdane și rechizite noi.

Dornici de distracţie și uniţi de dorinţa de a face bine, peste 10.000 de oameni s-au strâns pe stadionul Emil Alexandrescu din Iaşi, în a doua zi a festivalului Inimo. Energia bună i-a cuprins pe toţi, fie că se aflau în public sau pe scenă.

Reacțiile lui Smiley și Vunk

Smiley: „A fost fantastic, au venit foarte mulți oameni, s-au bucurat, au cântat, au fost de toate vârstele de la cei mici, la cei în vârstă, atmosferă foarte frumoasă. Le mulțumim mult că au venit și că au donat bani pentru copii”.

Cornel Ilie, Vunk: „Am simțit încărcătura celor care au venit aici să ajute așa cum pot ei. Puterea de a pune ceva în picioare și de a strânge atâta forță în același gând, mi se pare fantastic”.

Peste 10.000 de copii vor fi ajutați prin asociația părintelui Dan Damaschin

Biletul de intrare la festival este o donație de cel puţin 50 de lei. Cu banii strânşi, prin asociația Glasul Vieții, a părintelui Dan Damaschin, 10.228 de copii sărmani din Moldova vor primi haine, ghiozdane şi rechizite pentru scoală. Evenimentul a fost susţinut şi de colegul nostru Alex Dima, autorul mai multor materiale despre activitatea de binefacere a preotului.

Dan Damaschin, preot misionar: „A doua zi de festival este superbă. Avem voie bună, fapte bune și avem o inimă mare de aici de pe stadion până la copiii de departe, care au nevoie de ajutorul nostru.”

Alex Dima: „O super experiență. Pe de o parte, fapte bune. Pe de altă parte, distracție. Și uite că rețeta funcționează din plin, sunt mii de omanei veniți aici, oameni care și-au deschis sufletul, buzunarul, mintea să ajute.”

Prin asociația pe care a fondat-o, părintele Dan Damaschin a construit în ultimii ani 138 case pentru familiile nevoiașe, trei internate pentru copii eminenți, dar fără posibilități, și cinci centre pentru mame aflate în situații dificile. În plus, peste 1.600 de copii au văzut pentru prima dată marea cu ajutorul asociației „Glasul Vieții”.

Reacțiile participanților la festivalul Inimo

Bărbat: „Ținând cont că este un act de caritate, am venit și noi pentru asta. E o inițiativă super pentru toți copilașii care au nevoie”.

Tânăr: „Foarte plăcut. Noi îl urmărim pe părintele, am mai făcut donații și am zis că e ok să venim”.

Fetiță: „Am venit aici pentru Smiley. Vreau să-i transmit bunicii mele că o iubesc și sper să se bucure pentru mine”.

Duminică, în ultima zi de festival, pe scena din Iași vor urca, printre alții, Ștefan Bănică jr, Feli şi Connect-R.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 21-08-2022 08:03