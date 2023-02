Rapperul Trugoy the Dove, membru fondator al trupei De La Soul, a murit la 54 de ani

David Jude Jolicoeur, cunoscut sub numele de Trugoy the Dove și unul dintre membrii fondatori ai trioului hip-hop american De La Soul, a murit. Avea 54 de ani.

În ultimii ani, Jolicoeur, declarase că se lupta cu insuficiența cardiacă congestivă, trăind cu un aparat LifeVest fixat pe corp. Acum, însă, nu a fost precizată o cauză a morții. De La Soul a făcut parte din tributul adus hip-hop-ului la Premiile Grammy de săptămâna trecută, dar Trugoy nu a fost pe scenă alături de colegii săi de trupă, notează CBCNews.

"Dave! A fost o onoare să împart atâtea scene cu tine", a scris rapperul Big Daddy Kane pe Instagram.

Jolicoeur s-a născut în Brooklyn, dar a crescut în zona Amityville din Long Island, unde i-a întâlnit pe Vincent Mason (Pasemaster Mase) și Kelvin Mercer (Posdnuos) și cei trei au decis să formeze un grup de rap, fiecare dintre ei luând nume distincte. Trugoy, a spus Jolicoeur, a fost inversat pentru " yogurt".

Jolicoeur este considerat a fi unul dintre cei mai influenți artiști hip-hop din anii 1980 și 1990 care a produs muzică în acest gen.

Albumul de studio de debut al trupei De La Soul, "3 Feet High and Rising", produs de Prince Paul, a fost lansat în 1989 de Tommy Boy Records și a fost lăudat pentru că era o variantă mai ușoară și mai pozitivă față de alte piese rap mai încărcate, precum "Straight Outta Compton" al trupei N.W.A. și "It Takes a Nation of Millions" al trupei Public Enemy, lansat cu doar un an înainte.

În 2010, "3 Feet High and Rising" a fost adăugat în Registrul Național de Înregistrări de către Biblioteca Congresului pentru semnificația sa istorică.

"Este o capodoperă hip-hop pentru epoca în care a fost lansată", a declarat Jolicoeur pentru Billboard la începutul acestui an. "Cred că elementul din acea perioadă a ceea ce se întâmpla în muzică, hip-hop și în cultura noastră, cred că a salutat acest lucru și a deschis mințile și spiritele pentru a vedea și a încerca lucruri noi și diferite. ... Cred că inocența pe care o aveam atunci era curajoasă, dar eram într-o perioadă în care inocența era atât de cool. Nu am luat mostre de James Brown, ci de Liberace; cred că a fost șocant (când) am ieșit pe piață (că) am luat mostre de Liberace. Nu știu dacă ar avea același impact (acum)".

Sursa: CBS News Etichete: , , , , Dată publicare: 13-02-2023 07:31