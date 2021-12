"Quo Vadis, Aida?" a fost declarat cel mai bun film european în 2021. Lista câștigătorilor

Facebook.com

Premiile Academiei Europene de Film (EFA) pentru anul 2021 au fost decernate sâmbătă seara, la Berlin, într-o gală desfăşurată din nou în format hibrid, din cauza pandemiei de COVID-19, şi care a fost transmisă în direct pe internet.

Coproducţia "Quo Vadis, Aida?", realizată cu participare românească, este marele câştigător, cu premii la categorii de top, inclusiv cel mai bun film european.

Premiul pentru cea mai bună regie a mers la cineasta bosniacă a acestui lungmetraj, Jasmila Zbanic.

De asemenea, protagonista aceluiaşi film, Jasna Duricic, a fost răsplătită cu premiul pentru cea mai bună actriţă.

"Quo Vadis, Aida?" este o coproducţie Bosnia-Herzegovina, Austria, Ţările de Jos, Franţa, Polonia, Norvegia, Germania, România, Turcia. Acţiunea are loc în Bosnia, 11 iulie 1995.

Aida este traducător pentru Naţiunile Unite în micul oraş Srebrenica. Când armata sârbă cucereşte oraşul, familia ei se numără printre miile de cetăţeni care caută adăpost în tabăra ONU. Fiind o persoană din interiorul negocierilor, Aida are acces la informaţii cruciale pe care trebuie să le interpreteze.

Ce se întrevede la orizont pentru familia şi poporul ei - salvare sau moarte? Ce ar trebui să facă? - rezumă site-ul EFA, potrivit Agerpres.

La fel ca la Oscaruri, Anthony Hopkins a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa în rolul unui pacient bolnav de demenţă în "The Father". Acest film le-a adus premiul pentru cel mai bun scenariu autorilor acestuia, francezul Florian Zeller şi portughezul Christopher Hampton.

Coproducţia "Nanu Tudor", regizată de cineasta moldoveancă stabilită în Belgia Olga Lucovnicova, a triumfat drept cel mai bun scurtmetraj european.

''Flee'', o altă coproducţie, a fost dublu premiată la această a 34-a ediţie a EFA Awards, prezentată de actriţa Annabelle Mandeng la Arena Berlin.

Filmul regizat de danezul Jonas Poher Rasmussen s-a impus drept cel mai bun film de animaţie şi cel mai bun film documentar.

Iar producţia norvegiană Ninjababy a fost declarată cea mai bună comedie europeană din acest an.

Regizoarea daneză Susanne Bier, unul dintre puţinii cineaşti prezenţi fizic la Arena Berlin, a primit Premiul Onorific pentru "Realizări europene în cinematografia mondială". În vârstă de 61 de ani, Bier, care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2011 cu pelicula ''In a Better World" (Într-o lume mai bună), a fost, de asemenea, prima femeie care a primit trofeul de regizor la Premiile Filmului European în acelaşi an.

Premiul pentru întreaga carieră (Lifetime Achievement Award) i-a fost acordat anul acesta regizoarei ungare Marta Meszaros, în vârstă de 90 de ani. Este prima dată când Academia Europeană de Film acordă acest premiu prestigios unei cineaste din Europa centrală sau de est.

Premiile Academiei Europene de Film sunt printre cele mai prestigioase premii din industrie.

Cei peste 3.800 de membri ai EFA, cu sediul la Berlin, votează majoritatea câştigătorilor acestor distincţii, la fel ca la Oscaruri în SUA.

Gala, care are loc alternativ în capitala germană şi într-o altă metropolă europeană, a fost pentru a doua oară consecutiv o ediţie transmisă în principal din Berlin, din cauza condiţiilor sanitare.

LISTA câştigătorilor, în ordinea prezentării lor pe site-ul www.europeanfilmawards.eu:

Cel mai bun film - Quo Vadis, Aida?

Cea mai bună comedie - NinjaBaby

Descoperirea europeană - Premiul FIPRESCI - Emmerald Fennell (Promising Young Woman)

Cel mai bun film documentar - Flee / Flugt

Cel mai bun film de animaţie - Flee / Flugt

Cel mai bun film de scurtmetraj - My Uncle Tudor / Nanu Tudor

Cel mai bun regizor - Jasmila Zbanic pentru Quo Vadis, Aida?

Cea mai bună actriţă - Jasna Duricic pentru Quo Vadis, Aida?

Cel mai bun actor - Anthony Hopkins pentru The Father

Cel mai bun scenarist - Florian Zeller, Christopher Hampton pentru The Father

Cel mai bun director de imagine - Crystel Fournier pentru Great Freedom / Grosse Freiheit

Cel mai bun montaj - Mukharam Kabulova pentru Unclenching the Fists / Razzhimaya Kulaki

Cel mai bun scenograf - Marton Agh pentru Natural Light / Termeszetes Feny

Cel mai bun designer de costume - Michael O'Connor pentru Ammonite

Machiaj şi coafură - Flore Masson, Olivier Afonso, Antoine Mancini pentru Titane

Cel mai bun compozitor - Nils Petter Molvaer, Peter Brotz-Mann pentru Great Freedom / Grosse Freiheit

Cel mai bun designer de sunet - Gisle Tveito, Gustaf Berger pentru The Innocents / De Uskyldige

Cele mai bune efecte vizuale - Peter Hjorth, Fredrik Nord

Premiul pentru întreaga carieră - Marta Meszaros

Realizări europene în cinematografia mondială - Susanne Bier

European University Film Award - Flee / Flugt

Povestiri inovatoare - Steve McQueen pentru Small Axe