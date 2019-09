Producător celebru mort într-un accident. A compus ”Say My Name” și „You Rock My World”

Producătorul american Lashawn Daniels, care a compus celebrele melodii „It's Not Right But It's Okay” - Whitney Houston, „You Rock My World” - Michael Jackson sau ”Say My Name” - Destiny's Child, a decedat la doar 41 ani.

Soţia lui, April, a scris pe Instagram că Daniels, cunoscut drept Big Shiz, a murit într-un accident de maşină care a avut loc în Carolina de Sud.

„Cu profundă tristeţe anunţăm moartea iubitului soţ, tată, membru al familiei şi prieten Lashawn Daniels, victimă a unui accident din Carolina de Sud”, a fost mesajul soției sale.

Producător şi compozitor, Daniels a fost premiat cu Grammy în 2000 pentru „Say My Name”, cântat de Destiny's Child.

Cele mai cunoscute piese pe care le-a compus sau la care şi-a adus aportul sunt „It's Not Right But It's Okay” - Whitney Houston, „The Boy Is Mine” - Brandy and Monica, „You Rock My World” - Michael Jackson, „Telephone” - Lady Gaga, „Say My Name” - Destiny's Child, şi „He Wasn't Man Enough” - Toni Braxton.

Daniels era colaborator obişnuit al producătorului Rodney Jerkins (Darkchild).

Era căsătorit de 20 de ani cu April şi avea trei fii. Împreună cu soţia lui a creat Cool Couples, platformă destinată sfaturilor privind relaţii.

