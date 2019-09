Un pasager s-a oferit să piloteze un avion spre Spania. Unde dispăruse pilotul

Pasagerul unei curse spre Spania s-a oferit să piloteze avionul, evitând astfel să fie anulată cursa, iar vacanța tuturor să fie ruinată. Bărbatul aflat în vacanță cu familia sa era chiar pilot.

Pasagerii cursei Manchester – Alicante au rămas șocați când au observat că un pasager se îndreaptă spre cabina piloților, oferindu-se să piloteze avionul care avea deja o întârziere de două ore din cauza lipsei personalului, scrie Metro.co.uk.





Michael Bradley a fost lăudat de ceilalți călători, nervoși că vacanța lor a început cu stângul.

“Soția și fiul meu se află pe rândul 15. Soția mea m-a făcut atent că avionul are o întârziere de două ore din cauza lipsei de personal calificat. Așa că m-am gândit să-mi ofer serviciile pentru că îmi doresc să ajung în vacanță. Am sunat la compania aeriană, le-am spus că am cu mine licența de zbor și că mi-ar plăcea să ajung la destinație în timp util”.

Bărbatul a mai povestit că șefii săi l-au sunat imediat înapoi dându-i permisiunea să piloteze avionul.

Citește și Bărbat arestat pe aeroportul din Singapore după ce a cumpărat un bilet de avion

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat că incidentul s-a petrecut din cauza unei erori.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!