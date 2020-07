Prințul Harry are probleme de sănătate după ce s-a mutat în SUA! Boala de care suferă acesta

În urmă cu mai bine de șase luni, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat în mod oficial că vor părăsi Marea Britanie și familia regală, urmând să se mute pe un alt continent.

La acea vreme, presa specula că Harry și Meghan doresc să ajungă în Canada sau în SUA, iar zvonurile au devenit realitate după câteva luni. Inițial, nepotul Reginei Marii Britanii și soția lui au mers în Canada, dar în luna martie a acestui an au decis să se mute în California.

Potrivit presei din Marea Britanie, din păcate Prințul Harry nu reușește să se adapteze la viața din Statele Unite, iar din această cauză a ajuns să aibă probleme de sănătate. Jurnaliștii de la The Sun anunță că acesta suferă de iritabilitate, boală care este caracterizată prin neliniște interioară și apăsare psihică, care nu scad în intensitate, orice s-ar întâmpla.

Citește și:

Mesajul lui Selly pe Instagram, după ce a luat BAC-ul cu 9.60: „Dacă vă dau mintea mea…”

„Prințul Harry nu se simte deloc bine psihic. Mai mult decât atât, suferă și de iritabilitate. El este departe de o situație ideală, a ajuns de la a se simți entuziasmat de mutare, la a se simți torturat în secret. Meghan îl asigură pe Harry că odată ce lucrurile vor reintra în normal va iubi noua viață din SUA”, au spus Andy Tillett și Dylan Howard, autorii cărții „Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor”.

Cei doi scriitori au mai dezvăluit că starea psihică a Prințului Harry a avut de suferit și din cauza faptului că Prințul Charles, care este tatăl său și totodată urmașul la tronul Marii Britanii, a fost infectat cu COVID-19, iar el nu s-a putut duce în țara natală pentru a fi aproape de părintele lui.

Vezi și: Cele mai cool efecte de pe TikTok