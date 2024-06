Prințesa Kate și-a cerut scuze, după ce a lipsit de la o paradă militară. Ce a declarat

"A fi Colonelul vostru rămâne pentru mine o mare onoare şi îmi pare foarte rău că nu pot (să) dau salutul la (parada) Colonel's Review din acest an", a scris Kate într-o scrisoare adresată şefului regimentului Gărzilor Irlandeze.

"Vă rog să transmiteţi scuzele mele întregului regiment, însă sper că voi putea să vă reprezint din nou pe toţi foarte curând", a scris ea în scrisoarea datată 3 iunie şi postată sâmbătă pe platforma socială X de către regimentul Gărzilor Irlandeze.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

