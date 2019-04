Primele poze cu actrița Emilia Clarke, după ce a suferit o operație pe creier. FOTO

Clarke a și publicat, pe rețelele sociale, o poză din timpul recuperării după prima operație.

În timp ce era la sala de fitness, o durere de cap a făcut-o să-și piardă echilibrul și a căzut în genunchi. Imediat după, a început să simtă greață și durere. Și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a decis să meargă de urgență la spital.

It really hurts to see these pictures. She's been through SO MUCH and she kept smiling despite everything. Words can't describe how proud I am of this woman. The strongest, most inspirational, bravest person I know. I love you so much, Emilia Clarke. ???? pic.twitter.com/CiPBtGzKPz