Primele imagini cu prințesa Rajwa a Iordaniei însărcinată. În ce condiții va deveni copilul prințului Hussein moștenitor FOTO

Rajwa Al-Saif, care s-a căsătorit cu moștenitorul iordanian al tronului în cadrul unei ceremonii strălucitoare vara trecută, poartă în portretele oficiale o rochie roșie care îi evidențiază burtica de gravidă.

Imaginile au fost publicate cu ocazia primei aniversări de nuntă a cuplului, potrivit presei locale.

Curtea Regală Hașemită a anunțat că prințesa Rajwa este însărcinată și că urmează să nască în această vară, în data de 10 aprilie.

Prințesa Rajwa s-a născut în Arabia Saudită și a urmat facultatea în Statele Unite, obținând o diplomă în arhitectură la Universitatea Syracuse din New York și o diplomă de desemnare profesională în domeniul comunicării vizuale de la Fashion Institute of Design and Merchandising din Los Angeles.

Hussein și Rajwa s-au cunoscut „printr-un vechi prieten din școală”, după cum prințul moștenitor a povestit, conform People. Prințul moștenitor al Iordaniei este absolvent al Academiei Militare Regale Sandhurst din Anglia și al Universității Georgetown din Washington, D.C.

Copilul care urmează să vină pe lume, primul al cuplului regal, este de așteptat să primească titluri regale la naștere - Alteța Sa/Înalțimea Sa Regală și prinț/prințesă. Cu toate acestea, doar dacă va fi băiat va intra în linia de succesiune la tronul Iordaniei.

Bebelușul care urmează să vină pe lume va fi primul nepot al reginei Rania și al regelui Abdullah al Iordaniei, iar un copil de sex masculin va deveni al doilea în linia de succesiune la tronul Regatului Hașemit al Iordaniei. Constituția regatului dictează că tronul este ereditar în dinastia regelui Abdullah Ibn Al-Hussein și se transmite în succesiune liniară prin moștenitori de sex masculin. Dacă bebelușul este de sex feminin, nu va exista nicio schimbare în linia de succesiune.

Prințul moștenitor Hussein, în vârstă de 29 de ani, este moștenitorul tronului, urmat de fratele său, prințul Hashem, în vârstă de 18 ani. Regina Rania și regele Abdullah sunt, de asemenea, părinții fiicelor Prințesa Iman, 27 de ani, și Prințesa Salma, 23 de ani, care nu se află în linia de succesiune.

