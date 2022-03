Premiile BAFTA 2022. ''Dune'' a dominat seara. Iată lista câștigătorilor

Facebook/BAFTA

La Londra, duminică seara, a avut loc cea de-a 75-a ediţie a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA).

Pelicula ''Dune'', recompensată cu cinci trofee în categoriile tehnice, a fost marele câştigător al serii, în timp ce ''The Power of the Dog'', în regia lui Jane Campion, a obţinut premiile pentru regie şi pentru cel mai bun film.

Campion nu a putut fi prezentă la ceremonie, iar Benedict Cumberbatch, interpretul personajului principal din ''The Power of the Dog'', a primit premiul în numele cineastei. O altă absenţă notabilă a serii a fost Will Smith, desemnat cel mai bun actor în rol principal graţie interpretării din ''King Richard''.

Facebook/BAFTA

La ceremonia desfăşurată la Royal Albert Hall din Londra au fost prezente o mulţime de staruri. Gazda galei a fost actriţa australiană Rebel Wilson, care şi-a presărat intervenţiile cu glume despre familia regală şi prim-ministrul britanic.

Războiul din Ucraina a fost menţionat în cel puţin trei ocazii de-a lungul galei. Prezentând un moment muzical susţinut de Emilia Jones, care a interpretat piesa ''Both Sides Now'', de Joni Mitchell, din coloana sonoră a peliculei ''CODA'', Wilson a precizat că melodia este transpusă atât în limbajul ASL (American Sign Language), cât şi în cel BSL (British Sign Language), dar a adăugat încă un gest, degetul mijlociu, pentru preşedintele rus Vladimir Putin.

Înainte să anunţe trofeul pentru cel mai bun regizor, câştigat de Jane Campion, actorul Andy Serkis a făcut referire la lentoarea cu care ministrul de Interne britanic Priti Patel primeşte refugiaţii ucraineni în Marea Britanie.

Omagiu pentru Ucraina

Gala a fost deschisă de preşedintele BAFTA, Krishnendu Majumdar, care a rostit un omagiu dedicat poporului ucrainean şi tuturor celor care relatează despre război, mulţi dintre ei fiind membri BAFTA.

Legendara cântăreaţă britanică Shirley Bassey a lansat festivităţile cu o interpretare emoţionantă a temei muzicale din ''Diamonds Are Forever'', film din seria James Bond, primită cu entuziasm de publicul care a aplaudat în picioare.

Actorul Simon Pegg, vedeta peliculei ''Hot Fuzz'' (2007), a prezent primul premiu al serii, pentru efecte vizuale speciale, câştigat de ''Dune'', peliculă care a primit cele mai multe nominalizări - 11- la ediţia din acest an a BAFTA.

Regizat de cineastul canadian Denis Villeneuve, "Dune", avându-i în rolurile principale pe tinerii actori Thimothee Chalamet şi Zendaya, a mai câştigat trofeele pentru cea mai bună coloană sonoră originală, semnată de compozitorul Hans Zimmer, cea mai bună imagine, cea mai bună scenografie şi cel mai bun sunet.

Printre vedetele care au prezentat premii s-au numărat RuPaul, Naomi Campbell, Lucy Boynton, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Himesh Patel, Léa Seydoux, Millie Bobby Brown, Florence Pugh, Emma Watson, Sienna Miller, Sebastian Stan, Salma Hayek, Daniel Kaluuya.

Cel mai important eveniment din calendarul industriei britanice de film, premiile BAFTA au revenit cu prima ediţie live de la începutul pandemiei de COVID-19. Evenimentul de anul trecut s-a desfăşurat într-un format preponderent virtual şi a fost totodată începutul unei capitol controversat pentru BAFTA, după ce i-a acordat premiul pentru realizări deosebite în domeniul cinematografiei actorului Noel Clarke, acuzat ulterior de numeroase femei de hărţuire sexuală.

BAFTA, care şi-a revizuit ulterior procedurilor de acordare a premiilor speciale, a renunţat anul acesta la acordarea premiilor noncompetitive, inclusiv a prestigiosului BAFTA Fellowship şi a trofeului pentru realizări deosebite în istoria cinematografiei.

Prezentăm mai jos lista trofeelor atribuite în cadrul galei BAFTA 2022:

Cel mai bun film: ''The Power of the Dog''

Cel mai bun film britanic: ''Belfast''

Cel mai bun regizor: Jane Campion (''The Power of the Dog'')

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith (''King Richard'')

Cea mai bună actriţă în rol principal: Joanna Scanlan (''After Love'')

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur (''Coda'')

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose (''West Side Story'')

Cel mai bun scenariu original: Paul Thomas Anderson (''Licorice Pizza'')

Cel mai bun scenariu adaptat: Sian Heder (''Coda'')

Cel mai bun film străin: ''Drive My Car''

Cel mai bun documentar: ''Summer of Soul (or, When the Revolution Could Not Be Televised)''

Cel mai bun lungmetraj animat: ''Encanto''

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: ''The Harder They Fall'', regia şi scenariul Jeymes Samuel

Cea mai bună coloană sonoră: ''Dune'', Hans Zimmer

Cea mai bună imagine: ''Dune''

Cel mai bun montaj: ''No Time to Die''

Cea mai bună scenografie: ''Dune''

Cel mai bun design de costume: ''Cruella''

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: ''The Eyes of Tammy Faye''

Cel mai bun sunet: ''Dune''

Cele mai bune efecte vizuale: ''Dune''

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: ''Do Not Feed the Pigeons''

Cel mai bun scurtmetraj britanic: ''The Black Cop'' - Cherish Oteka

Cea mai bună distribuţie: ''West Side Story''

Rising Star Award (trofeu votat de public): Lashana Lynch.