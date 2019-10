Premiera filmului de animație "Călătoria fantastică a Maronei": "A fost foarte emoţionant"

Actorii serialului Vlad au fost joi seară alături de colegul lor Anghel Damian, la premiera filmului de animație "Călătoria fantastică a Maronei".

Lungmetrajul scris de Anghel Damian și regizat de mama lui, Anca Damian, a prins viață după cinci ani de muncă.

Vocea Maronei - căţeluşa în jurul căreia este construită întreaga poveste - îi aparţine Olimpiei Melinte.

Filmul de animaţie spune povestea Maronei, o căţeluşă cu nasul în formă de inimă născută în urma unei povești de iubire dintre un dog argentinian și o metisă atrăgătoare. Căţeluşa lasă urme profunde în vieţile stăpânilor care, rând pe rând, o primesc în familiile lor.

Acest basm modern despre dragoste necondiţionată şi sacrificiu a fost scris de Anghel Damian şi regizat de mama lui.

Anghel Damian: "Evident, mi-a venit ideea dintr-o întâmplare reală. Am salvat o căţeluşă de pe strada acum cinci ani de zile şi am încercat să o plasăm în diferite familii. Din această întâmplare am extras o poveste simplă şi am dezvoltat în ceea ce se numste astăzi. Până se ajunge la un concept final e destul de complicat şi după 5 ani de zile de la idee la premiera avem un film."

Anca Damian, regizor: "Este o poveste filosofică despre ce este fericirea, ce este iubirea, ce este viaţa. 60% din animaţie este făcută în Franţa, 10% în Belgia, 30% în România. A fost făcut foarte mult artizanal faţă de tehnica cu care se lucrează în mod normal."

Actriţa Olimpia Melinte este cea care i-a "împrumutat" vocea sa căţeluşei Marona.

Olimpia Melinte, actriţă: "A fost foarte emoţionant pentru mine pentru că, de fapt, călătoria asta a Maronei a fost şi pentru mine o călătorie, o călătorie şi o mare lecţie de iubire".

De la premiera lungmetrajului nu au lipsit nici colegii din serialul Vlad - care au venit să îi susţină pe Anghel Damian şi Olimpia Melinte.

Victoria Răileanu, actriţă: "E foarte rar în România când se fac premiere, când se fac de fapt filme de lung metraj animate şi am venit să le ţinem pumnii".

Monica Bârladeanu, actriță: "Toţi pentru unu şi unul pentru toţi. E o mare familie în Vlad şi dincolo de camere".

