Povestea incredibilă a lui Cotabiță, după ce s-a vindecat de Covid-19: ”Nu mai am nevoie de ochelari”

Gabriel Cotabiță susține că, după ce s-a vindecat de Covid-19, nu mai are nevoie de ochelari ca să citească la distanță.

Cunoscutul artist și-a petrecut sărbătorile de iarnă anul trecut la Spitalul Floreasca, unde a fost dus de urgență cu o unitate SMURD după ce i s-a făcut rău.

Acum, el spune că se simte foarte bine și că își monitorizează zilnic starea medicală pentru a depista eventuale urmări ale bolii. Pe de altă parte, Cotabiță spune că nu își aduce aminte de perioada în care a fost sub tratament.

”Știi care este problema? Eu habar n-am avut ce mi se întâmplă. Eu nu știam chestia asta, n-am înțeles-o niciodată. N-am înțeles ce s-a întâmplat cu mine, ceea ce e foarte bine, că nu m-a durut nimic.”

Întrebat în emisiunea ”Vorbește lumea”, difuzată la PRO TV, ce simptome de infectare cu Covid-19 a avut, muzicianul nu a știut să dea detalii, pentru că .. nu le mai ține minte.

”Nu știu să zic, pentru că din acel moment m-au și luat cu SMURD-ul și din acel moment nu mai țin minte nimic. Sunt linișit. M-am trezit doar de Crăciun și Revelion, când am descoperit că sunt singur, când a fost un pic mai greu de suportat. Deci eu nu mai țin minte nimic din momentele alea când mi-au făcut ..” - a încercat el să explice momentele în care a fost intubat la spital.

După ce s-a vindecat, Gabriel Cotabiță susține că vederea la distanță i s-a îmbunătățit și poate să se uite la un film la televizor fără ochelari.

Pro TV

”Întâmplarea a făcut că a fost o formă ușoară și că am avut posibilitatea să fiu întotdeauna monitorizat și cu picioarele pe pământ ale unor medici extrem de buni, în primul rând de la Spitalul Floreasca, că ei au fost primii care m-au ... și după aceea niște oameni extraordinari de la spitalele pe unde am umblat. Dar am descoperit lucruri care mi s-au întâmplat frumos. Nu mai am nevoie de ochelari.” - a spus artistul la PRO TV.

În schimb, Gabriel Cotabiță spune că nu mai vede bine de aproape, astfel că a devenit ... miop.

”Da, văd mai bine la distanță. Văd mai bine la distanță, dar acum, ca să citesc, va trebui să îmi pun ochelari. Automat am devenit hipermetrop. Eram un miop clar, civilizat, și acum am devenit hipermetrop, trebuie să-mi pun ochelari ca să citesc.” - a declarat muzicianul.

Întrebat ce spun doctorii despre situația sa medicală, Cotabiță a spus că aceștia nu au o explicație științifică.

”Medicii, în general, când nu au niciun răspuns, nu spun nimic. Nu există nicio explicație logică. Ăsta este efectul covid-ului asupra organismului meu, ceea ce, din punctul meu de vedere, dacă a rămas numai asta, săru'mâna.” - a mai afirmat artistul.