Phoenix Transsylvania, anunț îngrijorător despre starea de sănătate a lui Nicu Covaci: „Veştile nu sunt bune”

Diagnosticul lui Nicu Covaci este încă secret. Compozitorul şi interpretul Nicu Covaci, în vârstă de 76 de ani, se află sub tratament după ce la sfârşitul lunii martie a fost operat pe creier.

"Oameni buni, ne-au parvenit rezultatele finale şi fără echivoc ale analizei situaţiei medicale a lui Nicu. Vom ţine sub discreţie diagnosticul, însă veştile nu sunt bune. Starea lui Nicu este stabilă, urmeazā cursul tratamentului şi este sub cea mai bună îngrijire posibilă! Condiţia medicală nu îi permite vizite, inclusiv noi limităm contactul, aşa că adresăm rugămintea către presă a nu se insista în sensul acesta! Am promis că vă ţinem la curent cu informaţii veridice şi clare şi asta vom face!", se arată într-un mesaj, publicat pe Facebook, de Phoenix Transsylvania, potrivit News.ro.

Diagnosticul pus de specialiştii de la Secţia de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean Timişoara, conduşi de medicul Horia Pleş, a fost "proces expansiv intracranian". Apoi, printr-o intervenţie care a durat aproximativ şase ore, a fost extirpată chirurgical o tumoră de pe creier, iar mostre din formaţiune au fost trimise la laborator. Analizele vor arăta dacă aceasta este de natură malignă sau benignă.

Operaţia a decurs bine, evoluţia stării de sănătate a lui Nicu Covaci fiind bună.

