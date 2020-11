Pe 7 noiembrie aflăm care sunt cei mai buni DJ ai lumii. Top 10 au urcat pe scenele Untold și Neversea

În 2019, în Top 100 DJ MAG, pe primele poziții, i-am descoperit pe headlinerii festivalurilor UNTOLD și Neversea, Dimitri Vegas & Like Mike care au reușit să acumuleze cele mai multe voturi devenind NO 1 DJs Of The World.

La eveniment au participat peste 40.000 de oameni din toate colțurile lumii.

Locul 2 a fost ocupat de Martin Garrix, pe 3 în urcare l-am găsit pe francezul David Guetta, Armin van Buuren a staționat pe 4, Marshmello și-a convins fanii și a urcat în clasamentul anual până pe 5, locul 6 a fost ocupat de boss-ul Hexagon, Don Diablo, olandezul Oliver Heldens a marcat o urcare de două locuri până pe 7, iar Tiesto, Afrojack și Steve Aoki au completat top ten-ul ediției 2019.

“Who will be the NO 1 DJ of the world?”

Această întrebare îsi va găsi răspunsul la acest final de săptămână. Data pentru ceremonia de prezentare a celor mai votați 100 de DJ ai lumii este 7 noiembrie, în cadrul unui eveniment atipic pentru industria muzicii electronice, care alături de întreaga lume a fost nevoită să se re-adapteze noului context. Lumea implicată în cultura dance de la organizatorii de festivaluri , concerte sau evenimente de club, artiști și DJ s-a mutat în acest an în online/digital.

Nu va mai fi un mare eveniment care să adune pe Johan Cruijff Arena peste 40 de mii de oameni în cadrul Amsterdam Music Festival, reprezentanții DJ Mag au decis să mute această ceremonie pe conturile de social media. AMF pregătește un virtual event care include și un live performance al celui/celor care vor câștiga titlul de The World’s No.1 DJ.

Fanii muzicii dance au răspuns invitației DJ Mag de a se implica în procedura de vot, pentru ediția 2020 a Top 100 DJ MAG au fost înregistrate peste 1, 3 milioane de voturi, cifră apropiată de recordul stabilit în 2019.

Pentru acest final de săptămână a fost anunțată și lista DJ-ilor care vor avea apariții live în cadrul ceremoniei TOP 100 DJ MAG: Afrojack, Armin van Buuren, Avalan, David Guetta, Don Diablo, Nicky Romero, dar și un moment în exclusivitate Two Is One II=I set. Fiecare artist își va susține live-ul din diverse locații aflate în Amsterdam.

Într-un 2020 complet lipsit de festivaluri și evenimente de club, pandemia a lovit crunt industria de evenimente, totul a fost amânat, reprogramat sau anulat. Chiar și în aceste condiții s-au găsit soluții pentru ca acest fenomen să meargă mai departe: organizatorii de festivaluri au pregătit evenimente care au permis raverilor să petreacă, în siguranță de acasă. DJ-ii s-au alăturat acestor inițiative, iar platformele de Zoom, Twitch sau YouTube au fost folosite pentru a fi alături de fanii din întreaga lume. Unii au dispărut pur și simplu de pe radar, interesanți sunt însă cei care, în ciuda pandemiei, au continuat să genereze buzz.

Au apărut și primele zvonuri în legătură cu câteva nume care merită să urce în clasamentul anual TOP 100 DJ MAG:

DAVID GUETTA

Anul trecut a bifat cea mai înaltă poziție in poll-ul realizat de DJ MAG, a ajuns pe locul 3, cea mai bună poziție din ultimii 9 ani. Cu o serie de producții si proiecte noi, Guetta părea pregătit pentru festivalurile din 2020, ne-a demonstrat-o în 2019 cu set-ul plin de energie și piese noi din Mainstage-ul festivalului UNTOLD. Doar că acest an a avut un alt parcurs, iar francezul și-a reconfigurat traseul. A organizat două evenimente live “United at Home”, în Miami și New York reușind să strângă din donații peste 1,5 milioane de dolari pentru World Health Organisation. Și nu s-a oprit aici. De la noutatea momentului, “Let’s Love” (feat. Sia) până la track-urile lansate cu seria „Future Rave”, aici fiind incluse colaborările cu MORTEN („Kill Me Slow”, „Nothing”, „Detroit 3AM”, „Make It To Heaven”), plus alias-ul Jack Back, Guetta nu numai că nu s-a oprit, a reușit să se reinventeze și să fie mai relevant ca niciodată.

OLIVER HELDENS

Maestrul Heldeep pare să nu cunoască funcția “STOP”. Încă din 2018 a fost în continuă ascensiune, a fost invitat la cele mai mari festivaluri din lume de la Ultra Music Festival în Miami pînă la UNTOLD în Cluj-Napoca, olandezul a reușit să devină un nume cu greutate în industria dance, in TOP 100 DJ MAG 2019 a marcat o urcare de 2 locuri, ajungând până pe 7.

În ceea ce privește catalogul de release-uri, Heldens a început bine anul 2020, a lansat colaborarea cu Riton, “Turn Me On” care a devenit the number #1 trending track in the UK, au urmat “Lift Me Up”, “Aquarius”, “The G.O.A.T”, “Take A Chance”, “Details”, “Rave Machine”, “Break This Habit” sau “Somebody”, versiuni remix pentru Justin Timberlake, Katy Perry, Solardo & Paul Woolford. Platforma Beatport l-a desemnat ca cel mai bine vândut artist din ultimele 12 luni, iar Heldens a ales să-și surprindă fanii cu set-uri live și un eveniment superb susținut cu o orchestră simfonică la Royal Concertgebouw.



W&W

Cu multe act-uri care au dispărut în pandemie, au existat altele care au găsit în această perioadă noi oportunități. Un astfel de exemplu este duo-ul W&W. După un set exploziv in main-ul festivalului UNTOLD, cei doi au dus conceptul “Rave Culture” la un alt nivel, reușind să prezinte fanilor un virtual reality livestream, pentru care s-au pregătit două luni și le-a ieșit!

CHARLOTTE DE WITTE

În luna februarie eram atât de entuziasmați de anunțul făcut de organizatorii festivalului UNTOLD, cu primul val de artiști confirmați pentru 2020. Unul dintre numele care a generat acest entuziasm este Charlotte De Witte. Artista din Belgia pare să ignore curentul EDM, House, Trance, Big-Room și să-și consolideze statutul de „Queen Of Techno”. Ne-ar fi plăcut să o vedem la GALAXY STAGE @ UNTOLD, dar așteptăm până la anul.

În 2020 a devenit rezident la BBC Radio 1, a lansat producții noi, memorabilă fiind colaborare cu Chris Liebing pentru EP-ul “Liquid Slow”, la care se adaugă „Vision”, „Rave On Time”, „Return To Nowhere” și remix-ul pentru clasicul „Hold That Sucker Down” de la Jerome Isma-Ae.

Toate acestea au transformat-o într-un personaj de A-List în indutria dance.