OSCAR 2018. "The Shape of Water", cel mai nominalizat film al acestei ediţii

S-a dat startul numărătorii inverse până la mult aşteptata gală a premiilor Oscar. Comentatorii se aşteptau ca The Shape of Water, cel mai nominalizat film al acestei ediţii, să primească recunoaşterea Academiei Americane de Film.

Nu se asteptau, însă, la o asemenea diversitate de nominalizaţi.

Selecţia acestei ediţii include mai multe femei şi mai multe persoane de culoare decât în anii precedenţi.

Cu 13 nominalizări, pelicula "The Shape of Water" conduce detaşat în clasamentul filmelor cu cele mai mari şanse să fie premiate cu Oscar.

Povestea fantastică a unei femei de serviciu mute, care se îndrăgosteşte de o vietate marina cu aspect uman, ţinuta într-un laborator, este lăudată pentru îndrăzneala cu care îmbina stilurile: e deopotrivă o poveste de dragoste sfâşietoare, thriller din Războiul Rece şi film cu fantastice creaturi amfibiene.

Principalul său adversar va fi "Three Billboards outside Ebbing, Missouri", care a adunat 7 nominalizări.

La categoria cel mai bun film al anului apare şi comedia horror despre relaţiile inter-rasiale "Get Out", care a avut un succes remarcabil atât la critici, cât şi la box office. Acum a primit patru nominalizări.

Nu este singura dovadă de deschidere pe care o da Academia Americană de film. Şi platforma de streaming Netflix a avut o zi bună.

Cel mai bun film străin va fi ales dintre: "O femeie fantastică " - Chile, "Insultă" - Liban, "Loveless" - Rusia, "On Body and Soul" - Ungaria, şi "The Square" - Suedia.