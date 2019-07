Olivia Newton John, de nerecunoscut, după ce a fost diagnosticată cu cancer a treia oară

Cântăreața şi actriţa australiană Olivia Newton John este de nerecunoscut la câteva luni după ce a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer pentru a treia oară.

Artista în vârstă de 70 de ani a anunțat, în septembrie 2018, că a fost diagnosticată cu cancer pentru a treia oară, de data aceasta la baza coloanei vertebrale.

Ea a declarat atunci că se foloseşte atât de medicina „modernă”, cât şi de remedii naturale, printre care uleiul de canabis, pentru ameliorarea durerilor.

În ianuarie 2019, după ce au început să circule zvonuri că ar mai avea doar câteva săptămâni de trăit, Olivia Newton John a recurs la un citat celebru al lui Mark Twain pentru a vorbi despre starea sănătății sale.

“Zvonurile privind moartea mea sunt exagerate, pentru a cita un faimos scriitor. Sunt bine. Vreau să vă urez un 2019 sănătos”, este mesajul postat de artistă pe Twitter.

Diagnosticată de două ori cu cancer la sân

În 1992, Olivia Newton John a fost diagnosticată prima dată cu cancer la sân, pe care l-a învins, şi a susţinut campanii privind efectuarea de analize în acest sens. Un centru oncologic din Melbourne îi poartă numele - Olivia Newton-John Cancer Wellness Research Center.

Al doilea diagnostic i-a fost pus în 2013. Atunci a fost vorba despre un nou cancer de sân care s-a extins la umăr, obligând-o să amâne un turneu în SUA şi Canada.

Olivia Newton-John s-a născut pe 26 septembrie 1948, în Cambridge (Anglia). Când avea vârsta de 5 ani, familia ei s-a mutat în Australia. A debutat discografic în 1971, cu „If Not for You”. De atunci, a lansat numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale.

Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016. A devenit cunoscută la nivel mondial graţie rolului din musicalul „Grease” (1978), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur.

A jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It's My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

