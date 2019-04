Noi înregistrări cu DJ Avicii făcute publice la un an de la moartea sa: "Am suferit"

Getty

Noi înregistrări cu DJ-ul de origine suedeză Avicii arată bătălia pe care artistul a dus-o cu dependența de calmante în timpul turneelor sale. Superstarul s-a sinucis pe 20 aprilie, 2018, în Muscat, Oman.

Avicii era unul dintre cei mai cunoscuț DJ la nivel mondial, însă, din 2016, artistul a decis să ia o pauză din cauza luptei sale cu anxietatea și dependența de calmante și alcool, după ce a suferit de pancreatită, scrie Daily Mail.

Presiunea și programul haotic din timpul turneelor, l-au împins pe Tim Bergling spre consumul excesiv de alcool, se arată într-un documentar care va fi difuzat de postul BBC Three, pe 20 aprilie.

În 2014, DJ-ul a fost diagnosticat cu pancreatită cauzată de consumul de alcool în exces, suferind o operație pentru a-i îndepărta vezica biliară. În urma intervenției, tânărul a trebuit să ia numeroase calmande, inclusive pastille care i-au creat dependență.

Citește și Tribut emoționant pentru Avicii la Neversea. Artistul care a declanșat delir vineri pe litoral

În documentar, artistul mărturisește că a fost nevoit să ia și câte 20 de pastille pe zi și i s-a spus că medicamentele prescrise nu vor crea dependență. Însă, în ciuda problemelor de sănătate și a presiunii pe care a simțit-o din cauza atenției care i se acorda, artistul a continuat să susțină concerte peste tot în lume.

„Sufeream cumplit, dar am luat toate aceste medicamente și mi se tot repeta că mă voi simți mai bine”, este una din mărturisirile artistului, în noul documentar. „Era ca un drog, dar mă și ajuta cu durerea. Am presupus că medicii știu ce fac, așa că am continuat să le iau. Nu pancreatita a fost problema, ci durerea cu care mă confruntam în fiecare secundă”.



În 2015, melodia „Wake me up” l-a propulsat pe tânăr în topurile din întreaga lume, însă Avicii și-a anulat turneele, și-a închiriat o vilă în Ibiza și a început să lucreze la un nou album.

„Vedeam că alții fac același lucru ca și mine și erau bine. Am simțit că o iau razna. Aveam totul, așa că ar fi trebuit să fiu fericit. Nu mi-am acordat nicio pauză, nu numai de la medicamente ci și de la stresul cauza de turnee, continuam să cânt”.



Curând, însă, în 2016, și-a anunțat fanii că se retrage din lumina reflectoarelor și se va concentra pe compoziție. Doi ani mai târziu, DJ Avicii și-a pus capăt zilelor.

Avicii: True Stories a fost lansat la șase luni după moartea sa, însă documentarul nu a fost difuzat în întreaga lume. Însă, la un an de la moartea artistului, noi imagini despre artist vor fi prezentate publicului.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!a

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer