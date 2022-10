Nașterea Juliei Roberts a fost plătită de Martin Luther King. Legătura neștiută dintre activist și familia actriței

Zara Rahim, fost consilier al lui Barack Obama, a distribuit videoclipul cu Julia Robert pe Twitter, cu ocazia zilei de naștere a actriței, notând că familia lui Martin Luther King a avut o influență în viața ei, potrivit insider.com.

În septembrie, actrița din „Pretty Woman”, 55 de ani, a vorbit cu Gayle King la un eveniment HISTORYTalks în Washington, când Julia Roberts a dezvăluit că Martin Luther King Jr și familia lui a intervenit atunci când părinții ei nu își puteau permite să plătească factura pentru spital.

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W