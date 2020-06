Motivul pentru care un cunoscut model a renunțat la viața luxoasă, pentru a deveni un om al străzii. GALERIE FOTO

Un model din Australia în vârstă de 29 de ani a petrecut 10 zile pe străzi, pentru a sensibiliza oamenii cu privire la cei fără adăpost.

Ellie Gonsalves a renunțat la viața luxoasă pentru a deveni un om al străzii, fiind vorba de un experiment ce s-a derulat pe parcursul a 10 zile, transmite Daily Star.

Acest experiment reprezintă o parte a unui documentar despre oamenii străzii.

„Anul trecut am stat 10 zile pe străzi, în mijlocul iernii. Am renunțat la actele de identitate, telefon, bani și haine și mi s-au dat haine second-hand, un sac de dormit și am fost dusă pe străzi. Nu mi s-a permis să comunic cu nimeni. Eram un om al străzii, complet singur. Știu că poate fi o oportunitate de a-i ajuta pe alții și poate, în acest fel, această problemă se va schimba”, a povestit tânăra.

Potrivit spuselor ei, Gonsalvez a ezitat inițial să ia parte la experiment, însă s-a decis să facă asta pentru a trage un semnal de alarmă în privința oamenilor fără adăpost.

Tânăra este o cunoscută actriță, model și s-a făcut remarcată prin rolul ei din filmul „Fighting with my family”.