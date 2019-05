Momentul în care fanii pleacă de la primul concert Spice Girls după 7 ani. Ce i-a nemulțumit

Turneul ''Spiceworld Tour'' a fost anunţat în noiembrie anul trecut şi iniţial includea şase spectacole. Ulterior, lista reprezentaţiilor a fost extinsă datorită interesului crescut din partea publicului.

Însă, concertul de la Dublin a reprezentat o dezamăgire uriașă pentru unii fani, scrie Daily Mail.

Mai multe imagini de la concert în galeria foto a acestui articol

Dacă înainte de show, admiratorii au luat cu asalt Twitterul pentru a-și manifesta nerăbdarea și bucuria de a participa la concertul de la Dublin, în timpul spectacolului, rețeaua de socializare s-a umplut de mesaje de nemulțumire.

Mulți dintre cei prezenți s-au declarat șocați de faptul că nu au putut auzi mai nimic din show-ul susținut de cele patru membre ale trupei, Melanie Brown (Mel B), Geri Horner, Melanie Chisholm (Mel C) și Emma Bunton, din cauza instalației de sonorizare.

Mulți dintre ei au decis chiar să părăsească arena din Dublin, deși prețurile pentru un bilet au variat între 66 și 150 de lire sterline (75-170 de euro).

Trupa Spice Girls va concerta, în continuare, la 27 mai în Cardiff, la 29 mai, 31 mai şi 1 iunie în Manchester, la 3 şi 4 iunie în Coventry, la 6 iunie în Sunderland, la 8 iunie în Edinburgh, la 10 iunie în Bristol şi între 13 şi 15 iunie în Londra.

Omggggggggggg ???????????????????? Yes yes yesssssssss???????????????????? #SpiceWorld #SpiceGirlsTour #SpiceWorldDublin First Night ???????????? @spicegirls Are Back???????????? pic.twitter.com/b2sMECZyC8