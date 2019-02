Moment impresionant la ”Românii au talent”. ”Niciun om nu trebuie judecat după aparenţe”

Isabela Stănescu, o tânără de 18 ani din Piatra Neamț, a surprins juriul și publicul intepretând aria 'O mio babbino caro' de Puccini.

Isabela a pășit pe scena ”Românii au talent” în costum tradițional și a uluit atât juriul, cât și publicul, interpretând 'O mio babbino caro' de Puccini.

La finalul momentului, Andra, Andi Moisescu, Mihai Petre și Florin Călinescu s-au ridicat pentru a o aplauda în picioare.

Andra: ”Mă simt foarte mândră de tine. Când ai intrat pe scenă, am văzut, așa, câteva priviri: ”Ia uite-o, e îmbrăcată cum e îmbrăcată!”. Preconcepțiile…Se așteptau, probabil, să faci altceva, să dansezi în vreun fel… Felicitări pentru tot ce faci, pentru talentul tău, pentru frumusețea ta, pentru mesajul pe care îl transmiți”.

„Cred cu tărie că niciun om nu trebuie judecat după aparenţe, rasă, orientare sexuală. Cred că viaţa asta e o sărbătoare a diversităţii de care trebuie să ne bucurăm cu toţii, iar tu nu ai făcut decât să confirmi asta, dincolo de un număr de muzică ireproşabil. Mi se pare mult mai importantă puterea mesajului pe care l-ai adus aici. Sper să te vadă cât mai multă lume şi să înţeleagă“, a declarat şi Mihai Petre.

„Cei de acasă care sunt tâmpiţi în continuare şi nu atât pentru adulţi, cât pentru copii: dacă vă uitaţi la această emisiune, vă rog eu, nu fiţi cuminţi, nu mâncaţi tot din farfurie, ca să vă dea mama la ţigani. Pentru că dacă ajungeţi la ei, ajungeţi bine“, a comentat Florin Călinescu.

Isabela spune că îi placea să cânte de mica, așa că părinții au dat-o la Liceul de Arte "Victor Brauner" din Piatra Neamț. ”Din clasa întâi până în clasa a VIII-a am studiat pian principal, cu mers la concursuri, la olimpiade, cu recitaluri etc. Din clasa a VIII-a, am decis să încerc ceva nou, și pentru că îmi plăcea foarte mult să cânt și vocal, cochetând cu muzica pop, am căutat să iau lecții de canto, dar aveam de ales doar intre canto tradițional și canto clasic, așa că am ales canto clasic, neavând tangențe cu muzica populară”.

Nimeni din familia ei nu cântă: ”Mama e casnică, tata are o firmă de mobilier. Sora cea mare e căsătorită și e casnică, iar sora mijlocie îl ajută pe tatăl meu cu afacerea. Cânt la pian. Mai cânt amatoricește și muzică jazz, fiindcă tehnica e super apropiată de cea de la canto clasic, nimic profesionist. Tot amatoricește cânt și indie”.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer