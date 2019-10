Miley Cyrus s-a despărțit de femeia pentru care divorțase. Mesajul postat pe Instagram

Miley Cyrus a fost surprinsă în compania unui tânăr misterios, la doar două săptămâni după ce cântăreața s-a despărțit de femeia pentru care se separase de soțul ei, Liam Hemsworth.

Miley Cyrus a făcut furori, în urmă cu două luni, când a anunțat că se separă de soțul ei, pentru o relație cu Kaitlynn Carter. Însă, cele două au luat decizia de a se separa după doar două luni de relație.

Potrivit unei surse, Miley Cyrus a considerat că lucrurile se petrec prea repede în relația lor.

"Nu a fost vorba de înșelat sau de certuri în decizia lui Miley de a se despărți", a declarat o sursă pentru TMZ, care a adăugat că cele două se înțelegeau ca "o casă în flăcări" și chiar ar fi discutat despre "o căsătorie", scrie www.elle.com.

După despărțirea de Kaitlynn Carter, Miley Cyrus a fost fotografiată în ipostaze tandre cu un vechi prieten, cântărețul Cody Simpson, însă recent a fost fotografiată în compania unui tânăr misterios, cu care a servit masa la faimosul restaurant Nobu din Malibu.

Cei doi au fost fotografiați plecând de la restaurant, în timp ce Miley părea extrem de fericită.

Cântăreața răspunde criticilor

Criticată pentru haosul din viața ei sentimentală, cântăreața a postat un mesaj pe rețelele sociale prin care își apără dreptul la o viața așa cum își dorește.

„Eu doar încerc să cresc/să supraviețuiesc într-o lume a bărbaților. Dacă nu-i putem învinge, să ne alăturăm lor! Dacă președintele nostru le poate „apuca” de ..., nu pot și eu avea măcar un sărut?!?! "Dating-ul" este o chestie nouă pentru mine. Nu am mai experimentat asta ca femeie adultă. Am fost implicată într-o relație serioasă aproape toată adolescența mea și începutul anilor 20, cu excepția câtorva pauze, când de fapt munceam de-mi săreau capacele. Pentru mine, să întâlnesc oameni de încredere este foarte greu. Nu cer mila nimănui. Am o viață grozavă și nu aș schimba-o pentru a avea intimitate, dar vă rog să nu faceți să fie ciudat pentru mine! Încerc să fac lumină și ca de obicei să fac mișto de mine și de percepția publicului despre mine! Obișnuiește-mă cu mine să merg la întâlniri - aici sunt în acest moment! #HotGirlFall“, este mesajul postat de cântăreața pe Instastory, potrivit elle.com.

Miley Cyrus s-a căsătorit în secret cu Liam Hemsworth în 23 decembrie 2018, în prezența familiei și apropiaților. Cei doi aveau o relație din 2010, întreruptă și reluată de mai multe ori.

