Mihai de la 3 Sud Est, după ce s-a vindecat de Covid-19: „A fost greu, era să plec”

Mihai Budeanu, membru al trupei 3 Sud Est, a trecut prin clipe de coșmar după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Acesta a povestit în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” cum a reușit să învingă boala.

"Sunt acasă acum, mă simt foarte bine. Am trecut printr-o perioadă foarte grea. A fost foarte grea, era să plec. Prima oară am crezut că este o răceală. Am făcut testul rapid, eram pozitiv. Cum am ajuns la spital, am fost dus direct în secția de ATI. Nu știam să am alte probleme de sănătate, dar probabil a fost ceva ascuns, undeva la plămâni”, a declarat Mihai.

Mihai a primit tratament cu plasmă autoimună, iar acum spune că nu mai are nicio problemă de sănătate.

