Mesaj viral al lui Tudor Chirilă, pe Facebook: ”Să fii lovit în școală de către un profesor nu indigna pe nimeni”

Potrivit lui Tudor Chirilă, este vorba despre un miniserial început acum mai bine de o lună, iar, în acest fragment, el vorbește despre felul în care se făcea școală în România în anii trecuți.

"N-am fost crescuți să avem încredere. În noi, în cei de lângă noi, în visurile noastre. Școala ne-a mințit. Ne-a tras de păr, ne-a urechiat, a nivelat orice încercare de a ieși din rând. Să fii lovit în școală de către un profesor nu era o surpriză și nu indigna pe nimeni. Nici măcar pe părinții noștri. Am fost o generație care a debutat în viață cu frică. Frica nu poate naște încredere. Am fost antrenați să depindem mereu de o instanță superioară. Așa am crescut. Cum ne-a afectat asta peste ani? O, Doamne, în atât de multe feluri...".

Fragment din episodul 3 al miniserialului "Să fie voce" pe care l-am început acum mai bine de o lună. Ar fi trebuit să postez episodul ăsta săptămîna trecută, dar primul live de la Vocea României m-a solicitat un pic mai mult”. - a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de socializare.

După doar 5 ore de la publicarea pe Facebook, această postare devenise virală, înregistrând peste 365 de distriburi pe rețeaua de socializare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-12-2022 16:34