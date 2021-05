Membru al Consiliului Național al Audiovizualului: Maneliştii sunt artişti

Cristina Pocora, membru CNA, a atras atenţia, marţi, managerului postului de radio Metronom FM din Râmnicu Vâlcea, George Chirca, că maneliştii, "în felul lor, sunt artişti" şi a îndemnat să nu se facă "judecăţi de valoare".

Ea a făcut afirmaţia în contextul în care Chirca spusese anterior că a avut "probleme" cu organismele de gestiune a drepturilor de autor, precizând că "se duc banii la manelişti în loc să se ducă la artişti".

"Am avut şi probleme cu ei. Experţii au constatat că doar 30% din playlist-ul nostru este administrat de ei. Suntem cu unii în procese, cu alţii am câştigat. Am încercat acum să sesizăm Comisia de Cultură (a Parlamentului n.r.) să ne spună... Eu nu prea înţeleg cum 12% din cifra de afaceri a unui post de radio trebuie să se ducă spre nişte băieţi care, oricum, nu fac nimic cu banii sau, mă rog, au existat atâtea scandaluri. Dar asta e altă problemă", a spus Chirca.

Preşedintele CNA, Monica Gubernat, a fost de părere că "modul în care cheltuie sau distribuie aceste venituri" ar trebui "transparentizat", iar George Chirca a spus că asta a cerut şi Radio Metronom.

"Asta am cerut şi noi de foarte multe ori, pentru că se duc banii la manelişti, în loc să se ducă la artişti", a spus reprezentantul Metronom, moment în care Cristina Pocora i-a atras atenţia că nu trebuie să facă judecăţi de valoare.

"Dar ne permiteţi să alegem ce difuzăm?", a replicat Chirca, Cristina Pocora precizându-i că judecăţile de valoare nu trebuie făcute în şedinţele CNA.

Post de radio înființat în 1992

CNA a aprobat marţi, cu unanimitate de voturi, o solicitare a SC Radio Metronom SRL - R. Vâlcea pentru Metronom FM din Râmnicu Vâlcea cu modificarea structurii serviciului de programe.

În noua structură de programe, Metronom FM va avea în continuare un format generalist, producţia proprie scăzând de la 10% la 5%. Astfel, producţiile audiovizuale ale altor producători sunt în prezent de 95%, cele de informare - 3%, în grila de programe apărând şi emisiunile educative (1%) şi culturale (1%).

"Sunt perioade, cum au fost sărbătorile, în care, evident, ponderea programelor proprii a fost mai scăzută. Au fost doar câteva emisiuni de cultură muzicală. De aceea, am cerut mai bine mai puţin şi să putem să le facem fără nici un fel de problemă decât să ne angajăm să facem 50% şi să nu facem nici zece", a spus George Chirca.

El a precizat că decizia reducerilor din structura de programe se datorează pandemiei de COVID-19, postul lucrând acum cu colaboratori şi cu case de producţie.

Fondat în anul 1992, postul de Radio Metronom difuzează în special muzică veche, din anii 70-90, dar şi emisiuni ce prezintă poveştile din spatele hiturilor, radiografii şi istorii muzicale.

"Creat pentru cei ce apreciază muzica bună, Radio Metronom emite în peste 25 de localităţi, programele sale putând fi ascultate în Piteşti, Sibiu, Târgu Jiu, Slatina, Craiova, Târgovişte şi până la porţile Capitalei", se precizează pe site-ul Metronom FM.