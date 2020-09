Masked Singer România a fost cel mai urmărit show TV al serii! Damian Drăghici s-a ascuns sub masca Vampirului!

Vineri seară, a doua ediție Masked Singer România, cel mai tare show de entertainment, a fost lider incontestabil de audiență. Damian Drăghici a fost vedeta care s-a ascuns sub masca Vampirului.

În urma votului detectivilor și a publicului a părăsit competiția.

Muzică bună, dans, energie, multe indicii și suspans, acestea au fost câteva dintre elementele de care s-au putut bucura telespectatorii aseară în cea de-a doua ediție Masked Singer România. Publicul și cei patru detectivi, Ana Morodan, INNA, Codin Maticiuc și Horia Brenciu, au decis că Vampirul este cel care trebuie să iasă din concurs și să-și arate adevărata identitate. Sub masca acestuia s-a ascuns Damian Drăghici, care ne-a spus că a recurs la mici trucuri pentru a-și intra în personaj și a face totul ca detectivii să nu-și dea seama cine e: ”Prezența în acest show a fost ceva cu totul și cu totul nou, diferit de ce am făcut până acum. A fost greu să mă mișc în costum, însă toată experiența mi-a dat un sentiment fain, dar și ciudat. E o combinație ciudată! Toți detectivii au fost surprinși că sunt eu sub masca Vampirului pentru că suntem prieteni, ne cunoaștem foarte bine personal, și atunci nimeni nu s-a așteptat să am vocea și atitudinea schimbate. De la Damian care e plin de energie non-stop, la o atitudine mai calmă și mai relaxată!”.

Aseară, PRO TV s-a poziționat pe primul loc în topul televiziunilor din România, iar în intervalul orar 20:26 – 22:32 a înregistrat 7 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, în rândul publicului format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea doar 4.5 puncte de rating și 15.6% cotă de piață. La nivel național, peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit aseară emisiunea Masked Singer România, iar în minutul de aur, la ora 21:04, peste 1.4 milioane de români au adunat indicii și au încercat să ghicească ce super vedete se ascund sub măști.

În ediția următoare, Panda, Vulpoiul, Tigrul, Unicornul și Îngerul revin cu alte piese și alte indicii, gata de spectacol. Ce alte informații vor descoperi cei 4 detectivi, dar și pe ce piste se vor duce pentru a demasca vedetele din show, vedem vineri, de la ora 20:30, la PRO TV.