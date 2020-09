Ce vedeta şi-a scos masca în prima ediţie Masked Singer România. Cine era "extraterestrul"

Aseară, la Masked Singer România, prima vedetă s-a demascat.

După duelurile dintre Vulpoi și Panda, Tigru și Unicorn, Extraterestrul și Îngerul, publicul și cei patru detectivi au hotărât că Extraterestrul este cel care trebuie să părăsească show-ul și să-și scoată masca în fața tuturor.

O mulțime de momente incendiare și o sumedenie de indicii au oferit aseară cele 6 măști care au urcat pe scena Masked Singer România. Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică, a fost cea care și-a ascuns identitatea sub masca Extraterestrului și a mărturisit că pentru ea această experiență a fost memorabilă.

”Avantajul acestei emisiuni este că poți să te desfășori cum vrei tu sub mască. E o experiență care te trece prin toate stările: emoție, suspans, adrenalină. M-am simțit ca la Jocurile Olimpice. M-am străduit foarte mult pentru că știind că am mai filmat cu Horia și Codin, am încercat să fiu altfel față de cum sunt eu de obicei, ca să nu-și dea seama. Și când mi-am dat masca jos, au rămas interziși. Este cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii!”, a declarat sportiva.

Prima ediție Masked Singer România a fost lider incontestabil de audiență și a înregistrat 7.4 puncte de rating și 26.1% cotă de piață, în intervalul orar 20:27 – 22:33, în rândul publicului format din persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, din mediul urban, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.6 puncte de rating și 12.8% cotă de piață. La nivel național, peste 1.2 milioane de telespectatori au adunat indicii și au încercat să ghicească ce super vedete din România se ascund la Masked Singer România.

Săptămâna viitoare, alte 6 măști se vor duela, iar cea care va avea cel mai slab moment al serii va trebui să-și dezvăluie identitatea în fața tuturor. Cel mai spectaculos show TV al momentului este în fiecare vineri, de la ora 20:30, la PRO TV.

Masked Singer România – Cine se află în spatele măștii?