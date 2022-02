Mărturia tulburătoare a unei concurente Survivor. „N-am participat la înmormântarea fetiței, nici a iubitului"

Ramona Crăciunescu a continuat și în această seară cu mărturia cutremurătoare. Cum și-a pierdut Războinica fetița de șase ani și iubitul, în urma unui incendiu.

„Poza asta ar fi fost întreagă dacă ar fi fost și fetița mea. Avea șase ani când am avut accidentul. Eram într-un weekend la mare, eu, iubitul și copiii. Eram parcați cu rulota. Am observat o lumină foarte puternică, iar atunci cand am iesit din baie luase foc toată rulota. Am încercat să sting focul și am fost arsă pe mână. A avut loc o explozie, a apucat să iasă fiul meu, iubitul meu a ieșit și el, ars. Am intrat de mai multe ori, am luat foc amandoi și tot n-am găsit-o. El a decedat la șapte zile după accident, eu am fost în comă, n-am participat la înmormântarea fetiței, nici a iubitului", a spus, cu ochii în lacrimi, Ramona Crăciunescu.

