Kim Kardashian va produce şi va juca într-un serial documentar despre Elizabeth Taylor

După cum a relatat Variety, Kim Kardashian va fi şi producătoarea acestui proiect în trei părţi, comandat de BBC şi intitulat "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar".

Serialul documentar îşi propune să spună povestea modului în care actriţa de două ori premiată cu Oscar "a reinventat natura celebrităţii, spulberând în acelaşi timp plafonul de sticlă de la Hollywood, înainte de a deveni o femeie de afaceri miliardară, militantă şi activistă pentru drepturile omului", se arată în sinopsis.

"Elizabeth Taylor a fost o luptătoare. Ea este dovada că poţi continua să evoluezi şi să te schimbi şi să ai diferite capitole în viaţa ta - şi a deschis calea pentru toţi cei care au venit după ea cu acest model", spune Kim Kardashian pentru Variety.

Protagonistă recent în cel de-al doisprezecelea sezon al serialului "American Horror Story: Delicate", Kim Kardashian şi-a convins cu brio detractorii, care erau sceptici în privinţa talentelor sale actoriceşti.

Datorită acestui succes, vedeta are acum tot mai multe apariţii pe ecran, iar în curând va juca în filmul Netflix "The Fifth Wheel", în care va interpreta rolul "celei de-a cincea roţi".

De asemenea, Kim Kardashian a fost distribuită în rolul principal al unui serial realizat de Ryan Murphy. Ea va juca rolul unei avocate specializată în divorţuri care conduce un cabinet format numai din femei în Los Angeles.

