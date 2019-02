Kim Kardashian, ”devastată” din cauza unei rochii

Starleta americană s-a înfuriat după ce o rochie semnată de Thierry Mugler, purtată de ea duminică la gala Hollywood Beauty Awards din Los Angeles a fost imediat copiată de brandul în serie Fashion Nova.

Modelul de rochie care a șocat este de culoare neagră iar în partea de sus e format doar din câteva fâșii de material, lipite de sâni.

Fashion Nova a anunțat online că oferă la pre-comandă modelul de rochie purtat de Kim Kardashian la un preț accesibil.

”Este devastator că aceste branduri de fashion copiază modele care au necesitat sânge, lacrimi și sudoare din partea designerilor care au dat totul pentru ideile lor originale” a scris pe Twitter vedeta americană.

”În urmă cu doar două zile, am avut privilegiul de a purta o rochie Mugler, unică, vintage și în mai puțin de 24 de ore a fost copiată și aruncată pe un site - dar nu este de vânzare. Trebuie să te înregistrezi pentru comandă deoarece rochia nici măcar nu a fost creată” a mai scris vedeta.

Mesajele ei fost întâmpinate cu sarcasm și ironie mai ales că surorile Kardashian au fost adesea criticate că au furat idei de la alți designeri pentru produse de make-up sau fashion din afacerile lor.

