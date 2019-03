Justin Bieber a anunţat că nu mai cântă. "Stau pe vârful muntelui"

Profimedia

Starul pop canadian Justin Bieber a anunţat că va lua o pauză de la activitatea muzicală pentru a se îngriji de problemele sale de sănătate mintală,

Vedeta în vârstă de 25 de ani a recunoscut că fanii au observat în mod corect că este ''nefericit'' şi a fost ''incapabil emoţional'' să ofere divertisment ''energic'' în timpul celui de-al treilea turneu mondial al său, desfăşurat în perioada 2016-2017.

"Am căutat, am urmărit, am încercat şi am greşit aşa cum facem cei mai mulţi dintre noi, acum mă concentrez să repar unele dintre problemele adânc înrădăcinate cu care mă confrunt, asemenea multora dintre noi, astfel încât să nu am o cădere psihică şi să pot să îmi păstrez căsătoria şi să devin genul de tată care doresc să fiu", a scris Bieber pe Instagram.

În luna noiembrie, Bieber a confirmat că s-a căsătorit recent cu fotomodelul american Hailey Baldwin.

Deşi recunoaşte că muzica ''este foarte importantă'' pentru el, Bieber a spus că nimic ''nu este mai presus de familie şi sănătate''.

"Voi reveni cu un album grozav pe cât de curând posibil, stilul meu este incontestabil, dorinţa mea este uriaşă, dragostea sa este supranaturală, harul său este sigur, stau pe vârful muntelui, chiar dacă mă ocup sau nu de muzică, cum a zis domnul", a adăugat acesta, într-un fragment care pare să facă referire la credinţa creştină, pe care o menţionează deseori pe reţelele de socializare.

Turneul mondial ''Purpose'' a fost iniţiat în scopul promovării celui de-al patrulea album al artistului, cu titlu omonim. Turneul a avut printre cele mai mari încasări din toate timpurile, dar ultimele 15 concerte au fost anulate, Bieber invocând depresie şi epuizare.

Ulterior, artistul a mai lansat doar două single-uri, cel de-al doilea, o colaborare cu Chance The Rapper şi Quavo de la trupa Migos.

