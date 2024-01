Julia Roberts, pictorial fabulos pentru Vogue. Cum se menține tânără actrița: „Mă pun la murat”. GALERIE FOTO

Julia Roberts, în vârstă de 56 de ani, spune că secretul frumuseții și tinereții sale stă în murare.

„Îmi bag capul în borcan o datp la două sâmbete timp de 18 ore. Face minuni. Mirosul e îngrozitor”, a spus ea, glumind.

Și lăsând gluma la o parte, Julia Roberts spune că secretul tinereții prelungite stă în oamenii și experiențele din viața ei, dar și genetica ajută.

„Gene bune, duc o viață împlinită, și am mai spus asta - și de obicei o spun sub formă de glumă - dar cred în iubirea unui bărbat bun. Cred că faptul că soțul meu mă iubește și că are grijă de mine mă face să mă simt foarte, foarte fericită. Și mereu când vezi pe cineva care este fericit, nu mai contează câți ani are”, a spus Julia Roberts.

Actrița spune că vede cum oamenii necunoscuți, dar care o îndrăgesc se simt apropiați de ea.

„Cred că este ceva în mine care i-a făcut mereu pe oameni să se simtă confortabil sau au văzut ceva familiar în mine. Dacă cineva mă vede într-un magazin și mă întreabă: de ce ți-ai făcut părul așa?, nu este pentru că vor să fie nepoliticoși. Este pentru că simt că mă cunosc, ca și cum aș sta în spatele lor în biserică, în fiecare duminică. Este acel sentiment că simți că înțelegi pe cineva pe care nu-l cunoști”, a declarat Julia Roberts.

Sursa: British Vogue Etichete: , Dată publicare: 12-01-2024 08:43