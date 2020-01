”Joker” a fost arestat la Washington. Ce a făcut în stradă actorul Joaquin Phoenix

Phoenix a mărşăluit alături de câteva sute de persoane, între care actorii Martin Sheen, Maggie Gyllenhaal şi Susan Sarandon, şi a ţinut un discurs despre efectele pe care le au industriile de carne şi lactate asupra climei.

Potrivit poliţiei, 147 de protestatari au fost arestaţi în demonstraţia neautorizată de la Capitol.

Din luna octombrie a anului trecut, mai mulţi actori, între care Sam Waterston, Ted Danson, Rosanna Arquette, Sally Field şi Catherine Keener, au fost arestaţi pentru nesupunere civilă, în timpul seriei de proteste „Fire Drill Friday” iniţiate de Fonda.

Vineri, Joaquin Phoenix - prezentat de Fonda drept „unul dintre cei mai mari actori de astăzi” - a declarat pe scena improvizată:

„Ceva despre care cred că nu se vorbeşte des în mişcarea pentru mediu sau schimbările climatice este faptul că industria cărnii şi a lactatelor este a treia cauză ce provoacă schimbările climatice. Uneori ne întrebăm ce putem face în această luptă şi este ceva ce puteţi face azi, acum şi mâine, prin alegerea a ceea ce consumaţi”.

Even the Joker believes in climate change! Joaquin Phoenix calls out the meat and dairy industry for being the 3rd leading cause of the climate crisis #FireDrillFriday pic.twitter.com/NpxdC7aU38