Jennifer Lopez, dată în judecată în Egipt. De ce s-a declarat scandalizat un avocat

Plângerea a fost depusă în urma primului concert al lui Lopez în Egipt, care i-a părut avocatului o ofensă la adresa regulilor şi tradiţiilor din această ţară, scrie La Vanguardia, citată de News.ro.

În declaraţiile făcute în presa locală, Samir Sabri a criticat-o pe Lopez pentru că a cântat „purtând un costum transparent şi dezbrăcată”. Avocatul, care nu a fost prezent la concert, a văzut imagini din show pe reţelele sociale şi s-a declarat scandalizat.

În plângerea formulată împotriva cântăreţei şi a organizatorilor concertului, el cere ca Lopez să primească interdicţie de a reveni în Egipt.

