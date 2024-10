Jennifer Lopez, apariție provocatoare la Hollywood. Ce ținută a purtat pe covorul roșu | GALERIE FOTO

JLo, în vârstă de 55 de ani, și-a pus în evidență piciorele bine lucrate într-o fustă mini roz pudră, pe care a combinat-o cu o cămașă albă și o jachetă albă supradimensionată pe deasupra.

Ea și-a accesorizat ținuta cu o poșetă alba și o pereche de pantofi crem cu platformă.

Recent, cântăreața a făcut mărturisiri emoționante după divorțul de Ben Affleck. Jennifer a vorbit într-un interviu acordat recent despre separarea de fostul soț și a afirmat că nu dorește să întâlnească pe altcineva momentan.

„Trebuie să fii sănătos. Trebuie să fii complet, dacă vrei ceva mai complet. Trebuie să fii bun pe cont propriu. Am crezut că am învățat asta, dar nu am făcut-o”, mărturisea ea la începutul lunii octombrie.

Jennifer a mărturisit, de asemenea, că nu regretă nimic din cele întâmplate: „Nici o secundă”.

În documentele judiciare depuse la Tribunalul din Los Angeles, Jennifer Lopez precizează data separării ca fiind 26 aprilie, dar și că nu există un acord prenupțial.

Cuplul, botezat de presă ”Bennifer”, și-a vândut casa din Beverly Hills, iar cântăreața și-a anulat turneul programat pentru această vară.

Povestea lor de dragoste a fost una tumultuoasă. Cei doi s-au logodit pentru prima dată la începutul anilor 2000, dar au anulat nunta. 20 de ani mai târziu și-au reluat relația amoroasă. Dar, n-a durat nici de data aceasta.

