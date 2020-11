Jason Momoa: "Eram aproape muritor de foame după Game of Thrones". Schimbare radicală de look pentru ultimul rol

Actorul American Jason Momoa, starul din "Aquaman", a mărturisit că era "înglobat în datorii" și "aproape muritor de foame", după apariția sa în primul sezon al seriei "Game of Thrones."

Actorul a povestit, pentru revista InStyle, că nu mai găsea niciun rol după apariția sa în Game of Thrones, în 2011, iar situația sa era una dramatică, deoarece era căsătorit și avea și doi copii mici de crescut, scrie CNN.

"Nu puteam găsi de muncă. Este greu atunci când ai copii și ești înglobat în datorii", a declarant Momoa.

Jason Momoa este căsătorit cu actrița Lisa Bonet, cei doi având doi copii împreună. În plus, el este tatăl vitreg al actriței Zoe Kravitz, fiica lui Bonet din relația cu fostul soț, rockerul Lenny Kravitz.

Jason Momoa și-a început cariera în "Baywatch Hawaii", iar în 2011 l-a jucat pe Khal Drogo în serialul de success Game of Thrones.

În 2019, Momoa a fost "Aquaman", pelicula generând încasări de peste un miliard de dolari la nivel mondial.

Jason Momoa, schimbare radicală de look pentru rolul din "Dune"

Actorul Jason Momoa a obținut un rol în noua versiune a filmului "Dune", regizat de Denis Villeneuve, care va fi lansat în 2021.

Primul trailer al producției, care îi are ca protagoniști pe Josh Brolin, Javier Bardem sau Rebecca Ferguson, a apărut de curând.

"Apărea Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, iar eu mă gândeam: "Oh, Doamne. Nu cred că numele meu se regăsește printre aceste nume". Mă simt încă precum un copil, sunt super entuziasmat", a declarat Jason Momoa.

Printre ultimele proiecte ale lui Momoa se număr serialul SF "See", produs de Apple, şi recent şi-a împrumutat vocea în "The Lego Movie 2: The Second Part".