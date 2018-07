Iulia Vântur, despre cum s-a acomodat cu viața din India: ”Viața mea e muzică acum”

Iulia Vântur a revenit în România pentru a-și vedea părinții, cu care a mers acum câteva zile în vacanță în Italia.

Vedeta a fost invitată vineri în emisiunea „Vorbește lumea” și a povestit cum s-a acomodat cu viața din India.

”Oriunde te duci trebuie să călătorești pe aceleași străzi, să vezi aceeași sărăcie, dezordine. M-am obișnuit cu tot ce acolo. Orice țară are plusuri și minusuri. Ideea e să vezi părțile bune și sincer am învățat să apreciez mult mai mult țara noastră. Pentru că atunci când locuiești într-un loc mai mult timp ai tendința să te plângi de lucruri”, a spus Iulia.

”Niciodată nu m-am gândit că o să ajung la un moment dat să cânt”, a mai spus ea, precizând că piesele sale se bucură de un mare succes atât în India, cât și pe plan internațional.

Iulia a început să aibă și concerte în India.

”Viața mea înseamnă muzică acum. Când am intrat pe scenă în Bangkok am avut emoții, dar când am simțit energia dansatorilor m-am simțit ca la cel mai tare party. A fost așa de frumos”, a mărturisit Iulia.

