Investitorii vor fi impresionați astăzi, de la 21:30, în Imperiul Leilor: „Mă bucur că am avut proiecte care schimbă România”

În doar câteva ore, Imperiul Leilor își redeschide porțile, iar antreprenori care s-au implicat în dezvoltarea de produse care pot schimba țara își vor face apariția.

Mircea Căpățînă (Marketing Guru), Cristina Bâtlan (Antreprenor în serie), dr. Wargha Enayati (Doctor în afaceri de bine) și Răzvan Raț (Jucător la profit) sunt pregătiți, în scaunele lor. Dragoș Petrescu (Veteranul Imperiului), Daniel Mischie (Omul de fier al ospitalității), Felix Pătrășcanu (Investitor de cursă lungă) și Dan Șucu (Business Titan) vor continua să se rotească, ca în fiecare ediție.

Pregătiți să îi descoasă pe concurenți pentru a afla detaliile relevante despre cum li s-au dezvoltat afacerile până la acest moment, cei opt Lei își vor investi și astăzi proprii bani în proiecte care pot mișca economia, care pot aduce un plus real în jurul lor. Odată ce discuțiile din show se vor încheia, treaba continuă cu momentul în care vor începe verificările suplimentare de business care pot certifica informațiile prezentate.

”Îmi face o deosebită plăcere să văd un start up tare. Nu credeam că la Imperiul Leilor o să vedem o astfel de propunere”, îi va spune Cristina Bâtlan în această seară unuia dintre cei care își vor prezenta propunerea de afaceri. Venit direct din Elveția, tânărul de 27 de ani, admite că a avut mereu un vis important: ”să trăiesc în țara aceea frumoasă, să am un business acolo”. Cu ce idee a venit el, de o va face pe Leoaica Cristina să mai adauge și că ”este concurentul real pe care-l așteptăm și de care avem nevoie. Mă bucur că am avut chiar în acest sezon proiecte care schimbă România”, aflăm diseară.

În emisiune va veni și ”primul beauty blogger din România care a fost plătit de un brand”. Are un gând clar: ”misiunea mea pe acest pământ e să mă iubesc mai mult și să ajut și alte femei să se iubească și să se descopere” și vrea să găsească un finanțator care să o ajute să ducă totul la următor nivel.

Leii sunt pregătiți! Antreprenorii sunt gata să-și prezinte planurile. Sezonul Imperiul Leilor continuă în această seară, de la ora 21:30, pe PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.

Dată publicare: 10-10-2023 10:34