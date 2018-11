Încasări record pentru filmul de animație ”Ralph rupe netu'”, în SUA. Când va ajunge și în cinematografele de la noi

Filmul de animație "Ralph rupe netu" a avut propria sărbătoare de Thanksgiving în privința încasărilor - 55,7 milioane de dolari, în doar trei zile, la sfârșitul săptămânii trecute.

Starurile și realizatorii noii producții a studiourilor Disney Pixar au sărbătorit cu ocazia premierei europene a filmului, care va ajunge și în cinematografele noastre, dar după Anul Nou.

"Ralph rupe netu" este continuarea lui "Ralph strică tot", o comedie inspirată dintr-un joc video popular în anii '80.

După 6 ani de la lansarea primului film, John C. Reilly îi împrumută din nou vocea lui Ralph, cunoscutul personaj negativ de joc video. Iar Sarah Silverman revine în postura tovarășei lui, Vanellope. Cei doi trebuie să riște totul, navigând prin lumea necartografiată a Internetului, în căutarea unei piese de schimb, care să salveze Sugar Rush, jocul video al Vanellopei.

Vârâți până peste cap în situații pe care nu le înțeleg, Ralph și Vanellope ajung să se bazeze pe cetățenii internetului - netățenii - ca să-i ajute să-și găsească drumul.

”Explorăm multe lucruri, destul de onest, într-un film pentru copii, lucruri pozitive, dar și negative în legătură cu Internetul, poți să te pierzi acolo. Un băiat și o fată sunt doar prieteni și e ceva minunat în relația asta a lor. Eu și cu Sarah am decis să fim cinstiți în privința modului în care poate decurge o asemenea relație de prietenie”, a explicat actorul John C. Reilly.

”În ultima vreme am asistat la cele mai glorioase și mai devastatoare lucruri care pot veni pe Internet, dar am aflat multe și despre noi înșine, pe ce punem preț, ce se întâmplă când nu-ți faci un examen de conștință. Am văzut atâtea despre administrații, conducători, țări”, a transmis actrița Sarah Silverman.

De miercuri și până duminică - adică în vacanța pe care americanii au avut-o de Ziua Recunoștineței - "Ralph rupe netu" a avut încasări în Statele Unite de 84,5 milioane de dolari. Doar "Regatul de gheață", în 2013, cu 93 milioane de dolari a avut o reţetă mai bună.

Creed II, din seria Rocky, cu Michael B. Jordan și Sylvester Stallone a fost pe poziția a doua în topul încasărilor, cu 55,8 milioane de dolari, depăşind "Dr. Seuss' The Grinch".

