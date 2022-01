În premieră, telespectatorii pot trăi la intensitate maximă Ziua Disney, doar la PRO TV!

Au mai rămas doar două zile până la startul unei duminici de poveste! În premieră, pe 9 ianuarie, PRO TV celebrează ultima zi de vacanță a elevilor din ciclul primar cu unele dintre cele mai iubite filme produse de Disney.

Copiii, mici și mari, se pot strânge în fața televizoarelor pentru a trăi momentele din cea mai frumoasă perioadă a vieții și a-și crea noi amintiri alături de cei dragi!

Maratonul începe la 10:15 cu renumitul film „Ice Princess” („Prințesa gheții”), care vă va transpune direct în lumea patinajului. Imediat după vă veți întâlni cu cele mai cunoscute personaje Disney: Cenușăreasa, Rapunzel, Jack (din Jack și vrejul de fasole) și Scufița Roșie, în musicalul „Into the Woods” („În inima pădurii”). Doza de comedie o veți putea lua din „The Pacifier” („Bona de la forțele speciale”). Amuzamentul situației este oferit în special de personajul principal, Wolf (rol interpretat de Vin Diesel), care, în ciuda aspectului dur, se pricopsește cu meseria de dădacă. După-amiază, toată familia se va putea bucura de una dintre cele mai îndrăgite povești, și anume „Cinderella” („Cenușăreasa”), într-un format contemporan și inedit, apărut în 2015.

Seara nu se poate încheia mai frumos decât cu faimoasa poveste „Jungle Book” („Cartea junglei”), care va începe de la ora 20:00. Filmul întruchipează aventurile micuțului Mowgli, a cărui narațiune nici nu mai are nevoie de prezentare.

Ziua de duminică le va aduce zâmbetul pe buze tuturor, având în vedere că poveștile pentru copii stârnesc buna dispoziție în mod garantat. Fie că vor să le ofere o bucurie celor mici sau ei înșiși vor să își aducă aminte de momentele copilăriei, toată lumea este așteptată pe PRO TV.

Înainte de a îi pregăti pe cei mici de odihna de dinaintea reînceperii școlii, nu ratați, duminică, 9 ianuarie, pe PRO TV și VOYO, unele dintre cele mai frumoase povești create de Disney în ultimii ani.