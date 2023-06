Heidi Klum, fotografii îndrăznețe pe o barcă, în Italia. Cum arată supermodelul în costum de baie la 50 de ani | GALERIE FOTO

Vedeta a purtat un costum de baie negru cu motive geometrice aurii.

Heidi s-a bucurat de un peisaj superb, fiind înconjurată de marea albastră și de zone muntoase.

Anul acesta, supermodelul a împlinit 50 de ani.

„Sinceră să fiu, nu las acest număr să-mi schimbe drumul sau ceea ce fac. Pentru mine este doar un număr. Pentru că la interior nu mă simt de 50 de ani. Uneori mă uit în oglindă și îmi spun: o, da, am 50. Dar la interior mă simt de 25. Sunt plină de energie. Soțul meu are 33 de ani și am mai multă energie decât el!”, a spus Heidi.

Sursa: Daily Star Etichete: , Dată publicare: 30-06-2023 09:17