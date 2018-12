Globurile de Aur 2019, lista completă a nominalizărilor. Filmul care apare la 6 categorii

youtube.com

Filmul „Vice” al lui Adam McKay, o dramă despre fostul vicepreşedinte Dick Cheney, cu Christian Bale, Sam Rockwell, Steve Carell şi Amy Adams în distribuţie, a primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur.

Potrivit News.ro, la gala din 2019 va fi acordat un trofeu special, onorific, pentru televiziune.

Nou instauratul premiu va fi, potrivit anunţului făcut joi de Meher Tatna, preşedinta Asociaţiei presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), echivalentul trofeului „Cecil B. DeMille”, care este acordat „pentru contribuţia extraordinară la lumea divertismentului” din 1952.

Cei care vor primi aceste trofee vor fi anunţaţi în zilele următoare.

Lungmetrajul „Vice” a fost nominalizat la şase categorii ale premiilor – „cel mai bun musical sau comedie”, „cel mai bun actor într-un musical sau comedie” (Christian Bale), „cea mai bună actriţă în rol secundar” (Amy Adams), „cel mai bun actor în rol secundar” (Sam Rockwell), „cel mai bun regizor” (McKay) şi „cel mai bun scenariu” (McKay).

Lui îi urmează, cu câte cinci selecţii, „The Favourite” , de Yorgos Lanthimos, „Green Book”, de Peter Farrelly, şi „A Star is Born”, de Bradley Cooper.

Cel mai bun film va fi ales dintre „Black Panther”, „BlacKkKlansman”, „Bohemian Rhapsody”, „If Beale Streat Could Talk” şi „A Star Is Born”.

La categoria „cel mai bun regizor” au fost selectaţi Bradley Cooper („A Star is Born”), Alfonso Cuaron („Roma”), Peter Farrelly („Green Book”), Spike Lee („BlackKklansman”) şi Adam McKay („Vice”).

Barbra Streisand rămâne singura femeie care a primit Globul de Aur la categoria „cel mai bun regizor”. Ea a fost prima femeie nominalizată la această categorie – în 1984, pentru „Yentl”. A mai primit o nominalizare în 1992 pentru „The Prince of Tides”.

La categoria „cel mai bun scenariu” au fost nominalizaţi: Alfonso Cuaron („Roma”), Deborah Davis şi Tony McNamara („The Favourite”), Barry Jenkins („If Beale Street Could Talk”), Adam McKay („Vice”) şi Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie („Green Book”).

Actriţele nominalizate pentru cel mai bun rol într-o dramă sunt: Glenn Close („The Wife”), Lady Gaga („A Star Is Born”), Nicole Kidman („Destroyer”), Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?”), Rosamund Pike („A Private War”).

Cât priveşte actorii, pentru cel mai bun rol într-o dramă, au fost nominalizaţi: Bradley Cooper („A Star Is Born”), Willem Dafoe („At Eternity’s Gate”), Lucas Hedges („Boy Erased”), Rami Malek („Bohemian Rhapsody”) şi John David Washington („BlacKkKlansman”).

Cea mai bună comedie sau musical va fi „Crazy Rich Asians”, „The Favourite”, „Green Book”, „Mary Poppins Returns” sau „Vice”.

La categoria „cel mai bun film într-o limbă străină” au fost luate în considerare 80 de lungmetraje din 49 de ţări. Au fost nominalizate: „Capernaum” (Liban), „Girl” (Belgia), „Never Look Away” (Germania), „Roma” (Mexic) şi „Shoplifters” (Japonia).

Cea mai bună animaţie va fi „Incredibles 2”, „Isle of Dogs”, „Mirai”, „Ralph Breaks the Internet” sau „Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Cât priveşte producţiile de televiziune, cele mai multe nominalizări - 4 - le-a primit „The Assassination of Gianni Versace” (FX).

La categoria „cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film de televiziune” au fost selectate: Amy Adams („Sharp Objects”), Patricia Arquette („Escape at Dannemora”), Connie Britton („Dirty John”), Laura Dern („The Tale”) şi Regina King („Seven Seconds”).

Pentru titlul de „cel mai bun actor într-o miniserie sau film de televiziune” au fost aleşi Antonio Banderas (Picasso, în „Genius”), Daniel Brul („The Alienist”), Darren Criss („The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”), Benedict Cumberbatch („Patrick Melrose”) şi Hugh Grant („A Very English Scandal”).

Cât priveşte categoria „cea mai bună actriţă într-un serial dramă”, aici au fost selectate: Caitriona Balfe („Outlander”), Elisabeth Moss („Handmaid’s Tale”), Sandra Oh („Killing Eve”), Julia Roberts („Homecoming”) şi Keri Russell („The Americans”).

Actorii nominalizaţi pentru „cel mai bun rol într-un serial dramă” sunt Jason Bateman („Ozark”), Stephan James („Homecoming”), Richard Madden („Bodyguard”), Billy Porter („Pose”) şi Matthew Rhys („The Americans”).

Cea mai bună miniserie sau film de televiziune va fi ales dintre „The Alienist” (TNT), „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” (FX), „Dirty John” (Bravo), „Escape at Dannemora” (Showtime), „Sharp Objects” (HBO) şi „A Very English Scandal” (Amazon).

Cel mai bun serial comedie sau musical va fi „Barry” (HBO), „The Good Place” (NBC), „Kidding” (Showtime), „The Kominsky Method” (Netflix) sau „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon).

Cât priveşte numărul de nominalizări pe reţele, FX Networks coduce cu 10, urmată de HBO - 9, Prime Video - 9, Netflix - 8 şi Showtime - 6.

Câştigătorii celor 25 de categorii vor fi anunţaţi pe 6 ianuarie, în cadrul unei gale prezentate de Sandra Oh şi Andy Samberg, care va avea loc la Los Angeles.

