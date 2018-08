Fotografii exclusive cu Leonardo DiCaprio și iubita de 21 de ani. Momentele surprinse în mare

Actorul nu s-a ferit de paparazzi, iar momentele de tandreţe dintre el şi tânăra iubita au fost numeroase. DiCaprio şi-a sărutat şi îmbrăţişat partenera tot timpul cât au stat în apă, cei doi fiind într-o vacanţă în Corsica.

Camila Morrone a purtat un costum de baie alb, care i-a pus în valoare formele bine lucrate, atrăgând atenţia celor care se aflau la plajă. Actorul a optat pentru un costum compus pentru a ţine departe razele soarelui.

După distracţia din mare, cei doi s-au întors pe iahtul care îi aştepta în apropiere de ţărm.

Presa a scris despre relaţia celor doi că ar fi una cât se poate de serioasă, tocmai datorită faptului că actorul se afişează public alături de Camila şi nu se fereşte de camere atunci când vrea să îşi arate afecţiunea faţă de tânără.

Cei doi s-ar fi cunoscut prin intermediul actorului Al Pacino, care are o relaţie amoroasă cu mama Camilei, Lucila Sola.

Pucker up! Leonardo DiCaprio shared a passionate kiss with his busty girlfriend Camila Morrone, 21, in the sea during their sun-drenched French getaway on Monday pic.twitter.com/8Tw6wj9W36