Formația The Killers, huiduită în Georgia după ce a invitat pe scenă un fan din Rusia, spunând publicului că ”sunt frați”

Formată în Las Vegas, Nevada, la începutul anilor 2000, trupa de rock alternativ a obținut șapte nominalizări la premiile Grammy și 28 de milioane de albume vândute în întreaga lume de-a lungul a două decenii.

The Killers se află în plin turneu prin Europa, care va dura până la începutul lunii septembrie.

În timpul spectacolului, în ceea ce trupa a numit o tradiție a sa, grupul a invitat un fan rus din public să urce pe scenă și să cânte la tobe. În acest timp, solistul Brandon Flowers a spus publicului că rușii și georgienii sunt "frați și surori".

Asta a provocat un val de huiduieli din partea mulțimii, care a durat pe tot parcursul restului show-ului, potrivit Newsweek, din cauza istoriei încrâncenate dintre cele două națiuni.

Mariam Nikuradze, o jurnalistă georgiană stabilită în capitala Tbilisi, a relatat că fanii au început să se ridice și să plece după acest moment, iar grupul a părăsit ulterior scena fără să-și mai ia rămas bun.

Nikuradze a distribuit, de asemenea, un videoclip de la concert pe X, fostul Twitter.

After the incident, part of the audience left in protest, others boo-ed, and according to some of the people who attended the concert, The Killers left the stage without saying goodbye to the audience.

